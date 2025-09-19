¡Ø¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ù9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¡¢10·î4Æü¤ËÅê³«É¼

19Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤«¤é¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿Ìó2ËüËç¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬È¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ï¹ð¼¨¤Î22Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÞ°÷¤Ê¤É¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¯Í½Äê¤Ç¡¢ÅêÉ¼¤Ï10·î3Æü¤ËÄù¤áÀÚ¤ê¡¢ÍâÆü¤Ë³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï72.33%¤Ç¤·¤¿¡£

¢£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ ¾®ÎÓ¹§¼£»öÌ³¶ÉÄ¹
¡ÖÅêÉ¼Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºöÏÀÁè¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢°ìÈÖ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸õÊä¼Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¡×

ÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡¢ÎÓË§Àµ»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢20Æü¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò³«¤¯Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£