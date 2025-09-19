±âÈþ»ÔÌ¾À¥¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç²ÐºÒ¡Ä°áÎÁÉÊÅ¹±Ä¶ÈÃæ¤Ë¹õ±ì¡¡ÈË²Ú³¹¤Ç°ì»þÁûÁ³¡ÄÄÌ¹Ô»ß¤á¤â
¡¡19Æü¡¢Ãë²á¤®¤Î±âÈþ»Ô¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¥Ó¥ë¤«¤é¡¢Àª¤¤¤è¤¯¹õ¤¤±ì¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤Î°ìÉô¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¤Î²Ð»ö¤Ë¡¢ÊÕ¤ê¤Ï¡¢°ì»þÁûÁ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ë·úÊª¤«¤é·ã¤·¤¯Ê®¤½Ð¤¹¹õ¤¤±ì¡£¾ÃËÉÂâ°÷¤¬¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±âÈþ»ÔÌ¾À¥Ëö¹Ä®¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢¡Ö¹õ¤¤±ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤ÎÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡¢¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð²ÐÅö»þ¡¢1³¬¤Ç¤Ï°áÎÁÉÊÅ¹¤¬±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ôÌ¾¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬²Ð»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö¾¦Å¹³¹¤ÇÄÌ¤ê¤Ï°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É5Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¤¢¤¿¤ê¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±âÈþ»Ô¤Ç¤Ï²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£18¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢±âÈþ»ÔÌ¾À¥¾®½É¤Ç¾®²°1Åï¤È·Ú¼«Æ°¼Ö1Âæ¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£