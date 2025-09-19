¸µ½÷²¦¡¦¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤¬1Ç¯7¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¡¡¡ÖµîÇ¯¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ã½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡½éÆü¡þ19Æü¡þ¿·Æî°¦ÃÎ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö ÈþÉÍ¥³¡¼¥¹¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡þ6600¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä2013Ç¯¤Î¾Þ¶â½÷²¦¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ä¥¢¡¼Éüµ¢¤·¤Æ7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤·¤Æº£µ¨½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦4¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤Ç²ó¤ê¡¢18°Ì¤È¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¡¹¤·¤¤¡ª¡¡17ºÐ¤Î¿¹ÅÄÍý¹á»Ò
¥¤¥ó¤«¤é½Ð¤¿10ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢¹¬Àè¤è¤¯¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¡£¥Ô¥ó¤½¤Ð1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿14ÈÖ¤«¤é¤Ï3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÃÓ¤¬¹¤¬¤ë15ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï»Ä¤ê220¥ä¡¼¥É¤«¤é5ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤Ç2¥ª¥ó¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èô¤Ð¤·²°¤Ö¤ê¤â·òºß¡£¸µ½÷²¦¤Ï¾Ð´é¤Ç18¥Û¡¼¥ë¤ò´°Áö¤·¤¿¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£5¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤«6¥¢¥ó¥À¡¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤À¤±¤É¡¢½éÀï¤ä¤·½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨³«ËëÀï¤Î¡Ö¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡×2ÆüÌÜ°ÊÍè¡¢15¥é¥¦¥ó¥É¤Ö¤ê¡£ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÃÏÆ»¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿À®²Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂçÀª¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÎ¥¤ì¤¿18Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ï½¸Ãæ¤·¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï³§Ìµ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ø¥Ê¥¤¥¹¥Ð¡¼¥Ç¥£¡ª¡Ù¤ÎÀ¼¤Ë¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¡¢¼ê¤ò¿¶¤ë¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤¬²þ¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£À®Ä¹¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×ºòÇ¯¤ÎÅÓÃæ¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤Î°®¤ê¤ò¥¯¥í¥¦¥°¥ê¥Ã¥×¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£±¦¼ê¤ò¥°¥ê¥Ã¥×¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Þ¤àÊÑÂ§¥°¥ê¥Ã¥×¡£»Õ¾¢¤Î²¬ËÜ°½»Ò¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥í¥¦¡á¶ìÏ«¤ò¤«¤±¤¿»Õ¾¢¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¡£¡Ö»ä¡¢¤³¤Î°®¤ê¤¬¥¯¥í¥¦¥°¥ê¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¦¡£º£Âç²ñ¤Î¥³¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¥³¡¼¥¹¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÍ½ÁªÄÌ²á¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò¤â¤Ã¤È´î¤Ð¤»¡¢»Õ¾¢¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ï¤½Ð¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡£¤¤ç¤¦¤â¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤¹¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊ¿¶Ñ255.5¥ä¡¼¥É¤Ç18°Ì¡£¡ÖµîÇ¯¤è¤êÁ´Á³ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¸µ½÷²¦¤Î¼«Éé¤â¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
