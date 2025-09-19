¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡×Ãæ¹ñÀ½¤Î´á¶ñ¤È¾Î¤¹¤ë¼ÂÃÆ¤òÈ¯¼Í¤Ç¤¤ë·ý½Æ½ê»ýµ¿¤¤¤ÇÃËÀ¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡áÀÅ²¬¸©·Ù
¼«Âð¤Ç·ý½Æ1Ãú¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Ë½»¤àÃËÀ¤¬¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñÀ½¤Î´á¶ñ¤È¾Î¤¹¤ë¼ÂÃÆ¤òÈ¯¼Í¤Ç¤¤ë·ý½Æ¤Ç¤·¤¿¡£
½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Ë½»¤à54ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï2025Ç¯6·î²¼½Ü¡¢ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¼ÂÃÆ¤òÈ¯¼Í¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä·ý½Æ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃËÀ¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤·ý½Æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¥Í¥Ã¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ý½Æ¤òÈ¯¸«¡£ÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢ÃËÀ¤¬·ý½Æ¤ò½ê»ý¤·¡¢½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´á¶ñ¤È¾Î¤¹¤ë·ý½Æ¤ò¤á¤°¤ëÅ¦È¯¤Ï¸©Æâ½é¤Ç·Ù»¡¤Ï³¤³°¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ä¥Í¥Ã¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç²ø¤·¤¤·ý½Æ¤òÆþ¼ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
