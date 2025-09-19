¡Ú£Ê£Ò¿À¸ÍÀþ¡Û¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è¤ÎÆ§ÀÚ¿Í¿È»ö¸Î¡¡µ¢Âð»þ´ÖÂÓ¤Î°ì»þ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡¥À¥¤¥äÍð¤ì¤ÆÌó6.3Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á
µ¢Âð»þ´ÖÂÓ¤Ë±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬È¯À¸¤·¤¿£Ê£Ò¿À¸ÍÀþ¤¬±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å£´»þ£³£´Ê¬º¢¡¢¿À¸ÍÀþ¤Î¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à±Ø¤È¿ÜËá±Ø¤Î´Ö¤ÎÆ§ÀÚ¤òÄÌ²áÃæ¤Î²¼¤ê¿·²÷Â®ÅÅ¼Ö¤¬¡¢Æ§ÀÚ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ò¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢£Ê£Ò¿À¸ÍÀþ¤Ï°²²°±Ø¤ÈÀ¾ÌÀÀÐ±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò°ì»þ¸«¹ç¤ï¤»¡¢¸á¸å£¶»þ£±£±Ê¬¤«¤é½ç¼¡±¿Å¾ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ¶Á¤Ç£´£¸ËÜ¤¬±¿µÙ¡¢¾å¤êÆÃµÞ¡Ö¤Ï¤Þ¤«¤¼¡×¤¬£¹£µÊ¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤òºÇÂç¤Ë¡¢·×£³£·ËÜ¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¡¢Ìó£¶Ëü£³£°£°£°¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿µþÅÔ¤«¤éÂçºå¡¢ÁêÀ¸ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤ÎÏ©Àþ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥À¥¤¥ä¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£