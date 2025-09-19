ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢2ÅÙ¤Î»£±Æ±ä´ü¤ò·Ð¤¿±Ç²è¡ØÊõÅç¡ÙÉõÀÚ¤ê¡¡6Ç¯±Û¤·¤Ç´°À®¤·Ëü´¶¤Î»×¤¤¡Ö³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Î¤ª¤«¤²¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢21Ç¯¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ2ÅÙ¤Î»£±Æ±ä´ü¤Ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½ÐÍè¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯2·î¤À¤Ã¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï1ÈÖºÇ½é¤Ë´ë²è¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬2019Ç¯¤Ç¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤â¤¢¤ê2ÅÙ¤Î±ä´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç6Ç¯±Û¤·¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿¿Æ£½ç¾æ¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤¬¸¶ºî¡£Àï¸å¡¢Êª»ñ¤ÎË³¤·¤¤»þÂå¤Ë¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¤¢¤ë½±·â¤ÎÌë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤À¤Ã¤¿¥ª¥ó¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ¡Ë¤Ï¡ÖÍ½Äê³°¤ÎÀï²Ì¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£»Ä¤µ¤ì¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚ¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·º»ö¡¢¶µ»Õ¡¢¥ä¥¯¥¶¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ó¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹À¥¡¢·¦ÅÄ¡¢±Ê»³¡¢±Éè½Ìï¡¢¸÷Ï©¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
