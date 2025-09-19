¡Öº£Æü¤ÏÏÂ¿¿¤ÎÆü¡×µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡¡27Æü¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤«¤é¤¹¤°¤µ¤Þ2ËÜ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¹Åç¡Ê19Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
½é²ó¤Ë2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¡£2²ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÊü¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Î27Æü¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ë¤â²¬ËÜÁª¼ê¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¥½¥íHR¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4²ó¤Ë¤âºÆ¤ÓÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂè2ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿²¬ËÜÁª¼ê¡£ÂÐ¤¹¤ë¹Åç¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤Î5µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤È¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÇµå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂè1ÂÇÀÊ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏSNS¤Ç¤â¡Ö²¬ËÜÍÍ°ìÀ¸¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡Öº£Æü¤ÏÏÂ¿¿¤ÎÆü¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£