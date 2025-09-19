°ÂÀÄ¶Ó¡¡¹â°Â¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤ê30È¯¤ò¼õ¤±¡Ö³Ê¹¥¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç2ÇÔ¤ò°Ý»ý
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê6ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾¾®·ë¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬Åì¾®·ë¡¦¹â°Â¡Ê35¡áÅÄ»Ò¥Î±ºÉô²°¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ2ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÌó30È¯¡¢¸µÂç´Ø¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤¬»ý¤ÁÁ°¤ÎÄã¤¤»ÑÀª¤ÇÂÑ¤¨Ç¦¤ó¤Ç¡¢º¸º¹¤·¤«¤éÁ°¤Ø½Ð¤¿¡£
¡¡¡Ö²æËý¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤Ê¤³¤È¤»¤º¡¢°ú¤«¤º¤Ë¡×
¡¡ÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤ò¼õ¤±¤ë´Ö¡¢²ó¤ê¹þ¤ß¤Ï¤·¤Æ¤â¸åÂà¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö100²óÄ¥¤é¤ì¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ°·¹»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¾ì½ê¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×12¾ì½ê¤Î»Ë¾åºÇÂ®¤Ç»°Ìò¾º¿Ê¤·¤¿¡¢¼«¿È¤Î¼è¤ê¸ý¤Ø¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤ÎÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¡£¾¯¤·ÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿´é¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡¢³Ê¹¥¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£·®¾Ï¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¤Æ¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤òÎ¥¤ì¤¿¡£