±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤«¤é1Ç¯¡¡Ž¢°ÂÁ´¤ÊÀ¸³è¤¬¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¤ËŽ£ ²ÏÀî²þ½¤¤Î¸½¾õ¤ÈÈïºÒÃÏ¤Î¡È¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡É
³ÆÃÏ¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯1Ç¯¡£8·î¤âÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Î¸½¾õ¤È¡¢¿å³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ò¾ÊËÌÎ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶É¡¦ËÜÅÄ ÀµÏÂ ¤µ¤ó¡§
¡ÖÃÏ¿Ì¤ÈµîÇ¯¤Î9·î¤Î¹ë±«¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ß¤ó¤ÊÅÚº½¤È¿å¤ÈÎ®ÌÚ¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤³¤Î½Ð¸ý¤«¤éÁ´Éô¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¡Ä¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡×
ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¤Î»³´ÖÉô¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢±þµÞÅª¤ËÅÚº½¤ò¤»¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥¯¥êー¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡Ä
º£¤Ï¡¢ËÜÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ò¾ÊËÌÎ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶É¡¦ËÜÅÄ ÀµÏÂ ¤µ¤ó¡§
¡Öº£¡¢º£Ç¯¤Î±«¤Ç¤Þ¤¿ÅÚº½¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Àî¤ÎÃæ¤Ëº½¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅÚº½¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¡¢ÅÚº½¤Ïº£½Ð¤·¤Æ¡¢½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àî¤Î¤È¤³¤í¤ËÅÚ¤Î¤¦¡¢¾Ç¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤òÀÑ¤ßÄ¾¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ìó1900Åï¤Î½»Âð¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢19¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿µîÇ¯9·î¤Î±üÇ½ÅÐ¹ë±«¡£
Ä®ÌîÄ®¤Ç¤Ï¡¢¶¶¤ÎÍó´³¤ËÎ®ÌÚ¤¬µÍ¤Þ¤ê¡¢Àî¤¬ÈÅÍô¡£
¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿©Æ² ¸¨¡¦ËÙ°æ ¸¨»Ò ¤µ¤ó¡§
¡Ö¿å¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢Â¬¤Ã¤¿¿Í¡¢1¥áー¥È¥ë20(¥»¥ó¥Á)¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡×
Ä®ÌîÄ®¤Ç¿©Æ²¤ò±Ä¤àËÙ°æ¸¨»Ò¤µ¤ó¡£
µîÇ¯¤Î¹ë±«¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë¹ø¤Î¹â¤µ¤òÄ¶¤¨¤ë¿å¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï8·î¤â¡¢¤ï¤º¤«¿ôÆü´Ö¤ÇÊ¿Ç¯¤Î1¤«·îÊ¬¤òÄ¶¤¨¤ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢¤³¤ÎÀè¤âÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¡¦ËÙ°æ ¸¨»Ò ¤µ¤ó¡§
¡Ö(±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ò)»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì°Ê¾å¹ß¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤Ç¤â¡¢¶õÌÏÍÍ¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤·¡×
Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¼ý³Ï»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤â¡£
¥³¥áÇÀ²È¡¦»³²¼ Í´²ð ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤«¤é¸«¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤¬8·î¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉËßÁ°¤Î¹ë±«¤Ç¡¢Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
¥³¥áÇÀ²È¤ò±Ä¤à»³²¼Í´²ð¤µ¤ó¡£
µîÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤Ë¤è¤ë¤¿¤áÃÓ¤ÎÂ»½ý¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤È¤·¤ÎºîÉÕÌÌÀÑ¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÁ°¤Î¿ô¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ç·ã¸º¡£
¤½¤³¤Ë8·î¤ÎÂç±«¤¬¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥áÇÀ²È¡¦»³²¼ Í´²ð ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¡¦¹ë±«¤Ç¡¢¤¢¤Î¥À¥áー¥¸¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶ËÃ¼¤ÊÅ·¸õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»³²¼¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¿·¤¿¤Ë³«¶É¤·¤¿ºÒ³²FM¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥áÇÀ²È¡¦»³²¼ Í´²ð ¤µ¤ó¡§
¡Ö¹ë±«¤ÏÀÚ¤Ã³Ý¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾ðÊó¤¬¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¤³¤ì¡¢³«¶É¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯½»Ì±¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä
¥³¥áÇÀ²È¡¦»³²¼ Í´²ð ¤µ¤ó¡§
¡ÖÄ®Ìî¤Î³§¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¡¢¤½¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¶É¤È¤·¤Æ¤â°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
º£¸å¡¢Ä®ÌîÄ®¤Ç¤Ï¡¢¾åÎ®¤Ç»Ï¤Þ¤ëº½ËÉ¥À¥à¤Î·úÀß¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÅÍô¤·¤¿²ÏÀî¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤ÊÉüµì¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¹ñ¸ò¾ÊËÌÎ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶É¡¦ËÜÅÄ ÀµÏÂ ¤µ¤ó¡§
¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯ËÜÉüµì¤Ç¤¤Æ¡¢°ÂÁ´¤ÊÀ¸³è¤¬¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½»Ì±¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¹ë±«ºÒ³²¤ò·Ð¤Æ¡¢¾ðÊóÅÁÃ£¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÌÌ¤Ç¤ÎÂÐºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£