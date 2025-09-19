£Ê£ÒÅì¿ÀÆàÀî¡ÁÂçÁ¥¡¢£±£±·î¤«¤é°ìÉô¤ò¼«Æ°±¿Å¾¡¡²£ÉÍÀþÄ¾ÄÌ¡¢±¿Å¾»Î¤Ï¾èÌ³
¡¡£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ï£±£¹Æü¡¢µþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ¤òÁö¤ë²£ÉÍÀþÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤Ëº£½©¡¢¼«Æ°Îó¼Ö±¿Å¾ÁõÃÖ¡Ê£Á£Ô£Ï¡Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±¿Å¾»Î¤Ï°ú¤Â³¤¾èÌ³¤¹¤ë¡£±¿±Ä¸úÎ¨²½¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÌµ¿Í±¿Å¾¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡Åì¿ÀÆàÀî¨¡ÂçÁ¥´Ö¤Î²£ÉÍÀþÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤Ç£±£±·î£²£²Æü¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¡£²£ÉÍÀþÆâ¤äµþÉÍÅìËÌÀþ¤ÎÂçµÜÊýÌÌ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£ ¡¡¡¡¡¡
¡¡£Á£Ô£Ï¤ÏÎó¼Ö¤ò¼«Æ°Åª¤ËÈ¯¿Ê¤µ¤»¡¢Â®ÅÙ¤òÄ´Àá¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î±Ø¤ÎÄê°ÌÃÖ¤Ë»ß¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£±¿Å¾»Î¤ÏÈ¯¼Ö»þ¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤è¤ë²ÃÂ®¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÁàºî¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¡£
¡¡£Ê£ÒÅì¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ê¤É¤òÁö¤ë¾ïÈØÀþ³Æ±ØÄä¼Ö¤Ë¼¡¤°£²ÎãÌÜ¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤Î£Å£²£³£³·Ï¼ÖÎ¾¡Ê£¸Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤ÎÁ´£²£¸ÊÔÀ®¤Ëµ¡´ï¤òÅëºÜ¡£·±Îý¤ò·ó¤Í¡¢º£·î²¼½Ü¤«¤é°ìÉô±Ä¶ÈÎó¼Ö¤Ç¼ÂÍÑ¤¹¤ë¡£