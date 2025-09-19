±âÈþ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç²Ð»ö¡¡Å¹ÊÞ¤«¤é¹õ±ì¾å¤¬¤ë ¡¡¼¯»ùÅç
19Æü¸á¸å¡¢±âÈþ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤Î°ìÉô¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤é¹õ¤¤±ì¤¬·ã¤·¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤Î¤è¤¦¤¹¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î±ì¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢±âÈþ»ÔÌ¾À¥Ëö¹Ä®¤Ç2³¬·ú¤Æ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÅ¹ÊÞ¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Å¹¤Ë¤Ï½¾¶È°÷¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Æ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï±âÈþ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢¾ÃËÉ¼Ö4Âæ¤¬½Ð¤Æ°ì»þÁûÁ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ï²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
