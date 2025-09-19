¥«¥×¥³¥ó¡¢¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¥«¥×¥³¥ó¥Öー¥¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤ËµÈÅÄÄ¾¼ù»á¤¬ÅÐÃÅ
¡¡¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢9·î25Æü¤«¤é28Æü¤Ë¡ÖËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¤Î¥«¥×¥³¥ó¥Öー¥¹½ÐÅ¸¾ðÊóÂè3ÃÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÖÁÈÇÛ¿®¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤ÇºÇ¿·¥²ー¥à¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¡£º£²ó¡¢¥«¥×¥³¥ó¥Öー¥¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÖÁÈ¡ÖTGS2025 ¥«¥×¥³¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ú¡Ú¡ãÍ½¹ð¡äTGS2025 CAPCOM ONLINE PROGRAM | 2025.9.24¡ÊJP¡Ë¡Û¡Û
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÖÁÈ¡ÖTGS2025 ¥«¥×¥³¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò9·î24Æü23»þ¤è¤êÇÛ¿®¤¹¤ë¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÌó40Ê¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3¡¡～±¿Ì¿¤ÎÁÐÎµ～¡×¡Öµ´Éð¼Ô Way of the Sword¡×¡Ö¥×¥é¥°¥Þ¥¿¡×¡ÖÎ®À±¤Î¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
9·î27Æü～9·î28Æü¥«¥×¥³¥ó¥Öー¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸ ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡¡9·î27Æü¤«¤é9·î28Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥«¥×¥³¥ó¥Öー¥¹¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¢¢Day-1ÇÛ¿®¥Úー¥¸
¢¢Day-2ÇÛ¿®¥Úー¥¸
9·î27Æü ¥¹¥Æー¥¸ÆâÍÆ
¡¡9·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥°¥Þ¥¿¡×¤Î¼Âµ¡¥×¥ì¥¤¤ò¸ò¤¨¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÄ¾¼ù»á¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¦10»þ30Ê¬～11»þ20Ê¬¡¡¡Ö¥×¥é¥°¥Þ¥¿¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸
¡¦11»þ40Ê¬～12»þ40Ê¬¡¡¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸
¡¦13»þ～13»þ50Ê¬¡¡¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3¡¡～±¿Ì¿¤ÎÁÐÎµ～¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸
¡¦4»þ20Ê¬～15»þ10Ê¬¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸
¡¦15»þ40Ê¬～16»þ30Ê¬¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥¹¥Æー¥¸
¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎµÈÅÄ Ä¾¼ù»á¡¡¡ÊC¡Ë SQUARE ENIX
9·î28Æü¥¹¥Æー¥¸ÆâÍÆ
¡¡9·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¡¡¡ØCAPCOM eSports¡ÙÆüËÜ¡ß´Ú¹ñ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢Æü´Ú¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï½ÅÂçÈ¯É½¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦10»þ15Ê¬～11»þ00Ê¬¡¡¡ÖÎ®À±¤Î¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸
¡¦11»þ30Ê¬～12»þ20Ê¬¡¡¡Öµ´Éð¼Ô Way of the Sword¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸
¡¦12»þ50Ê¬～13»þ40Ê¬¡¡¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ーNow¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸
¡¦14»þ00Ê¬～14»þ50Ê¬¡¡¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸
¡¦15»þ10Ê¬～16»þ20Ê¬¡¡½ÅÂçÈ¯É½¥¢¥ê¡ª¡¡¡ØCAPCOM eSports¡ÙÆüËÜ¡ß´Ú¹ñ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¹¥Æー¥¸
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥²ー¥à¥Ñー¥¯½ÐÅ¸¥¿¥¤¥È¥ë¾ðÊó
¡¡Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¶¡¤ä¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¸þ¤±¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥²ー¥à¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥ººîÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3¡¡～±¿Ì¿¤ÎÁÐÎµ～¡×
¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º2¡¡～ÇËÌÇ¤ÎÍã～
¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー ¥¹¥Èー¥êー¥º¡Ú¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¾ðÊó¡Û
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3¡¡～±¿Ì¿¤ÎÁÐÎµ～¡×¡Ü¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)CAPCOM