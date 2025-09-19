½»µÈÄ®15ÈÖ³¹¶èºÇÍ¥½¨Äó°Æ¼Ô¤Î¼¯»ùÅç¹ñºÝ´Ñ¸÷¡¡¥Û¥Æ¥ë¶¡ÍÑ³«»ÏÆü¤Ï2031Ç¯¤ÇÄó°Æ¡¡¼¯»ùÅç
¼¯»ùÅç»Ô½»µÈÄ®¤Î¸©ÍÃÏ¤ÎÍø³èÍÑ¤Ï¡¢º£·î¡¢¼¯»ùÅç¥µ¥ó¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¼¯»ùÅç¹ñºÝ´Ñ¸÷¤¬ºÇÍ¥½¨Äó°Æ¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¼¼¤ä±ã²ñ¾ì¤òÀß¤±¤¿¿·¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¹ñºÝ´Ñ¸÷¤Ï¡¢2031Ç¯4·î¶¡ÍÑ³«»Ï¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©ÍÃÏ¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç»Ô½»µÈÄ®15ÈÖ³¹¶è¤ÎÍø³èÍÑ¤Î¸øÊç¤Ç¡¢¸©¤ÎÉ¾²Á°Ñ°÷²ñ¤Ïº£·î¡¢¼¯»ùÅç¥µ¥ó¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¼¯»ùÅç¹ñºÝ´Ñ¸÷¤òºÇÍ¥½¨Äó°Æ¼Ô¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Äó°Æ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÃÏ¾å9³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢281¤ÎµÒ¼¼¤ä²ñµÄ¼¼¡¢Âç±ã²ñ¾ì¤¬È÷¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
19Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¸©¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡Ê¸©´Ñ¸÷¡¦Ê¸²½¥¹¥Ýー¥ÄÉô ·¬Âåµ£É§ÉôÄ¹¡Ë¡Ö»ÜÀß¶¡ÍÑ³«»Ï¤ÏÎáÏÂ13Ç¯¡Ê2031Ç¯¡Ë4·î1Æü¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢¼¯»ùÅç¹ñºÝ´Ñ¸÷¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î¶¡ÍÑ³«»Ï¤ò6Ç¯¸å¤Î2031Ç¯4·î1Æü¡¢»ö¶È´ü´Ö¤Ï¡¢2028Ç¯¤«¤é¤Î55Ç¯´Ö¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¡¢9·îÄêÎã²ñ¤ÇµÄÏÀ¤·¡¢Íè·î¤´¤í¤Ë»ö¶ÈÍ½Äê¼Ô¤òºÇ½ª·èÄê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢·èÄê¼Ô¤È´ðËÜ¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
