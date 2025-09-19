À¸³èÊÝ¸î´ð½à°ú¤²¼¤²¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¤â¡Ö°ãË¡¡×¤½¤ì¤Ç¤â²ò·è¤Ø¤Î¸«ÄÌ¤·Î©¤¿¤º¡Ä¸¶¹ðÂ¦¤Ï¹ñ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¶¯¤á¤ë
À¸³èÊÝ¸î´ð½à°ú¤²¼¤²¤Î°ãË¡À¤òÌä¤¦¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤È¤ê¤ÇºÛÈ½¡×¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬¹ñ¤ÎÊÝ¸îÊÑ¹¹·èÄê½èÊ¬¤ò¡Ö°ãË¡¡×¤ÈÇ§¤á¡¢½èÊ¬¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Æ¤«¤é3¤«·î¶á¤¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¶¹ð¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë°ú¤²¼¤²Á°¤Î´ð½à³Û¤Ç¤ÎÁÌµÚ¡Ê¤½¤¤å¤¦¡Ë»Ùµë¤Ê¤É¡¢Èï³²²óÉü¤Ø¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢9·î17Æü¤Ë¤ÏºÇ¹âºÛÈ½·è¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡¢°ìÏ¢¤ÎºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤¬Ì¾¸Å²°¹âºÛ¶âÂô»ÙÉô¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢°ú¤²¼¤²¤Î°ãË¡À¤òÇ§¤á¡¢½èÊ¬¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ー¡¦±Ý±àÅ¯ºÈ¡Ë
¸üÏ«¾Ê¤Ï2013Ç¯8·î¤«¤é2015Ç¯4·î¤Ë¤«¤±¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸³èÊÝ¸î¤Î¤¦¤Á¤Î¿©Èñ¤Ê¤ÉÀ¸³èÈñ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡ÖÀ¸³èÉÞ½õÈñ¡×¤òÊ¿¶Ñ6.5¡ó°ú¤²¼¤²¤¿¡£
Á´¹ñ¤Î¼õµë¼ÔÌó1000¿Í¤È»Ù±ç¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤é¤Ï¡¢°ú¤²¼¤²¤ÎÌµ¸ú¤òÁÊ¤¨¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤È¤ê¤ÇºÛÈ½Á´¹ñ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òµ¯¤³¤·¡¢Á´¹ñ29ÃÏºÛ¤ÇÄóÁÊ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸¶¹ðÂ¦¤¬29¾¡16ÇÔ¡ÊÃÏºÛ20¾¡11ÇÔ¡¢¹âºÛ9¾¡5ÇÔ¡Ë¤ÈÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ6·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛÂè»°¾®Ë¡Äî¡Ê±§²ì¹îÌéºÛÈ½Ä¹¡Ë¤¬¡¢¾å¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æó¤Ä¤ÎÁÊ¾Ù¡Ê°¦ÃÎ¡¦ÂçºåÁÊ¾Ù¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸îÊÑ¹¹·èÄê½èÊ¬¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òÌ¿¤¸¤ë¸¶¹ðÂ¦¾¡ÁÊ¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹ñ¤¬°ú¤²¼¤²¤Îº¬µò¤È¤·¤¿¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÄ´À°¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¤ÎÊÑÆ°Î¨¤À¤±¤òÄ¾ÀÜ¤Î»ØÉ¸¤Ë¤·¤¿¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢Åý·×Åù¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê¿ôÃÍÅù¤È¹çÍýÅª¤ÊÀìÌçÅªÃÎ¸«¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò·ç¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢È½ÃÇ¤Î²áÄø¤ª¤è¤Ó¼êÂ³¤¤Ë²á¸í¡¢·çÍî¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Âè»°¾®Ë¡Äî¤Î5¿Í¤ÎºÛÈ½´±¤¬°ìÃ×¤·¤Æ°ãË¡¤ÈÈ½¼¨¤·¤¿¡£
¢¨¹ñ¤Ï2008～11Ç¯¤ËÊª²Á¤¬²¼Íî¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤·¤Æ°ú¤²¼¤²¤Îº¬µò¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·×»»Êý¼°¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²¼ÍîÎ¨¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¾¸Å²°¹âºÛ¶âÂô»ÙÉô¤âºÇ¹âºÛÈ½·è¤ò¡ÈÆ§½±¡É
9·î17Æü¡¢ºÇ¹âºÛÈ½·è¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë°ìÏ¢¤ÎºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¶âÂô»ÙÉô¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡ÊÀÐÀî¡¦ÉÙ»³ÁÊ¾Ù¡Ë¡£È½·è¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛÈ½·è¤ò¤Û¤Ü¡ÈÆ§½±¡É¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î¾ÁÊ¾Ù¤Î¸¶¹ð¡¦ÊÛ¸îÃÄ¤é¤¬½Ð¤·¤¿¡ÖÀ¼ÌÀ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ú¤²¼¤²¤Îº¬µò¤ò¡Ö¡Ê¥Ç¥Õ¥ìÄ´À°¤Ë¤è¤ë¡ËÊª²ÁÊÑÆ°Î¨¤Î¤ß¤òÄ¾ÀÜ¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤¿¡×ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¶âÂô»ÙÉô¤â¡ÖÀìÌçÅªÃÎ¸«¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò·ç¤¯¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ê¸üÏ«Âç¿Ã¤Î¡ËºÛÎÌ¤Ë°ïÃ¦¡¦ÍôÍÑ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÊÝ¸îÈñ¤Î°ú¤²¼¤²½èÊ¬¤Ï¡¢¡ÖÀ¸Â¸¸¢¡×¤òÄê¤á¤¿·ûË¡25¾ò1¹à¢¨¤ò¼õ¤±¤¿À¸³èÊÝ¸îË¡¤Î3¾ò¢¨¤ª¤è¤Ó8¾ò2¹à¢¨¤ËÈ¿¤·¡¢¡Ö°ãË¡¤Ç¤¢¤ê¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¢¨¡¡·ûË¡25¾ò1¹à¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¹ñÌ±¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¤ò±Ä¤à¸¢Íø¤òÍ¤¹¤ë¡×
¢¨¡¡À¸³èÊÝ¸îË¡3¾ò¡Ö¤³¤ÎË¡Î§¤Ë¤è¤êÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ëºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊÀ¸³è¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¢¨¡¡À¸³èÊÝ¸îË¡8¾ò2¹à¡ÖÁ°¹à¤Î´ð½à¤Ï¡¢Í×ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÇ¯ÎðÊÌ¡¢ÀÊÌ¡¢À¤ÂÓ¹½À®ÊÌ¡¢½êºßÃÏ°èÊÌ¤½¤ÎÂ¾ÊÝ¸î¤Î¼ïÎà¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤Ê»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¤Î¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¤Ë½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ä¤Æ¡¢³î¤Ä¡¢¤³¤ì¤ò¤³¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¾å¹ð¤»¤º¡Ö²ò·è¤Ë¸þ¤±¿Ê¤à¤Ù¤¤À¡×
9·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¸¶¹ðÂ¦¤È¸üÏ«¾Ê¤È¤ÎÂè5²ó¸ò¾Ä¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÀî¡¦ÉÙ»³Î¾ÁÊ¾Ù¤Î¸¶¹ðÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤é¤â»²²Ã¡£
ÉÙ»³ÊÛ¸îÃÄ¤ÎÀ¾»³ÄçµÁÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¶âÂô»ÙÉô¤ÎÈ½·è¤ò¾å¹ð¡Ê¢¨¡Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¹ñ¤Ëµá¤á¤¿¡£
¢¨¾å¹ð¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¹µÁÊ¿³È½·è¤ÎÆü¤ÎÍâÆü¤«¤é14Æü°ÊÆâ¤Ë¡Ö¾å¹ð¿½Î©½ñ¡×¤òÄó½Ð¤¹¤ë¡£¤³¤Î´ü´Ö¤ò²á¤®¤ì¤Ð¹µÁÊ¿³È½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
ÀÐÀîÊÛ¸îÃÄ¤ÎËÌÅçÀµ¸çÊÛ¸î»Î¤â¡¢¡Ö¾å¹ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ê¸üÏ«¾Ê¤¬¡ËºÇ¹âºÛ¤Î·ëÏÀ¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÌµÂÌ¤ËºÛÈ½¤òÂ³¤±¡¢¸¶¹ð¤Î³§¤µ¤ó¤ò²ò·è¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ËÃÖ¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦Êä½þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢²ò·è¤Ë¸þ¤±¿Ê¤à¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¸¶¹ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÀÐÀî»Ù±ç¤¹¤ë²ñ¡×»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎµÈ¸¶ÏÂÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¤Ä¹¤¤Àï¤¤¤ÎËö¤Ë¡ÊºÇ¹âºÛ¤Ç¡Ë¾¡ÁÊ¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸¶¹ð¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£°ãË¡¤È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÄ´À°¡×¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¸¶¹ð¤é¤Ï¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢°ú¤²¼¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑÅª¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Ø¤Î¼Õºá¤È¡¢°ú¤²¼¤²¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐËÜÍè»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿º¹³Û¤ÎÁÌµÚ»Ùµë¤Ê¤É¡¢Â®¤ä¤«¤ÊÈï³²²óÉüÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÌµÚ»Ùµë¤¬¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ÎÁ´¼õµë¼Ô¡ÊÌó200Ëü¿Í¡¢2025Ç¯2·î¸½ºß¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¹ñ¤ÎÉéÃ´¤ÏÁí³Û4000²¯±ß°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Î¹ñ¤Ï¡¢ÀìÌç°Ñ°÷²ñ¡ÊÍ¼±¼Ô9¿Í¤Ç¹½À®¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±°Ñ°÷²ñ¤ÎÂè2²ó²ñ¹ç¤Ç¤Ï¸¶¹ð¡¦ÂåÍý¿Í¤é¤â°Õ¸«ÄÄ½Ò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÄ½Ò¸å¡¢¸¶¹ð¤é¤¬ËµÄ°¤Î·ÑÂ³¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Âà¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¸¶¹ð¤é¤Ï°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·ÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î22Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÂè4²ó²ñ¹ç¤Ë¤Ï·ÐºÑ³Ø¼Ô¤¬¾·¤«¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¸¶¹ð¤é¤Ï¹ñ¤¬°ú¤²¼¤²¤Îº¬µò¤È¤·¤¿¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÄ´À°¡×Åù¤Î¼çÄ¥¤¬ºÆ¤Ó¡È¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¡É¤³¤È¤â´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¿¤¢¤ë¤¦¤Á¤ËÁ´ÌÌ²ò·è¤ò¡×¡£¸üÏ«¾Ê¸ò¾Ä¤ËÀèÎ©¤Á¸¶¹ð¤é¤¬¹Ô¤Ã¤¿¹³µÄ¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¸¸À¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥é¥«ー¥É¤â·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£
¼õµë¼Ô¤Ë¹âÎð¼Ô¤ä½ýÉÂ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ì»þ1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¸¶¹ð¤Î¤¦¤ÁÌó2³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë233¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÙ»³ÁÊ¾Ù¸¶¹ð¤ÎÂ¼»³ÏÂ¹°¤µ¤ó¤â¡¢¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ºÊ¤òºÛÈ½¤Î´Ö¤ËË´¤¯¤·¤¿¡£Â¼»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¸üÏ«¾Ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¡¢²ò·è¤Ø¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¾Ê´´Éô¤é¤Ë¤³¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡Ö»ä¤âÆ®ÉÂÃæ¤À¤¬¡¢À¸¤¤Æ¡ÊºÇ¹âºÛ¡ËÈ½·è¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉÔ¿®´¶¤¬¤¢¤ë¡£¿Í´Ö¤Î¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¢£±Ý±àÅ¯ºÈ
1965Ç¯¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£»äÎ©Âç³Ø¤òÃæÂà¸å¡¢Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉôÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤ò6Ç¯¤«¤±Â´¶È¡£Åìµþ¥¿¥¤¥à¥º¼Ò¡¢¼¯»ùÅç¿·Êó¼ÒÅìµþ»Ù¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸µ¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£ËÉ±Ò¥Ûー¥à¿·Ê¹¼Ò¡Ê¼«±ÒÂâÀìÌç»æÈ¯¹Ô¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¡¢ÉðÆ»·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·»ÎÆ»¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Ãø½ñ´©¹Ô¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£