»Ø½É»ÔÄ¹Áª¡¡¸½¿¦¡¦ÂÇ±ÛÌÀ»Ê»á¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¼¨¤¹
ÍèÇ¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»Ø½É»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¡¢¸½¿¦¤ÎÂÇ±ÛÌÀ»Ê¤µ¤ó¤¬2´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ø½É»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¸½¿¦¤ÎÂÇ±ÛÌÀ»Ê¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤Ç¤¹¡£18Æü¤Î»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç2´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2´üÌÜ¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ ÂÇ±ÛÌÀ»Ê»ÔÄ¹¡Ë¡Ö¡Ê4Ç¯Á°¤Ë¡Ë¤Þ¤Á¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¡¢²Ô¤²¤ë¤Þ¤Á¡¦½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×
»Ø½É»ÔÄ¹Áª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ¤ÏÂÇ±Û¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÂÇ±Û¤µ¤ó¤Ï»Ø½É»Ô½Ð¿È¤Ç¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ò4´üÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò1´üÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁ°²ó¡¢2022Ç¯¤Î»Ø½É»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ø½É»ÔÄ¹Áªµó¤ÏÍèÇ¯1·î18Æü¹ð¼¨¡¢25Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸õÊä¼ÔÀâÌÀ²ñ¤Ï12·î8Æü»Ø½É»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
¥Û¥Æ¥ë,
Ï·¸å,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÀÅ²¬,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
°ÖÎîº×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»ûÅÄ²°,
ºßÂð°åÎÅ