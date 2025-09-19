ÀÐ¼ã½Ù¡ß¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤ÎÎò»ËÅª¶¦±é¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬¤é¹ë²Ú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ØJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡ÙÁí³ç
9·î18Æü¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎÀÐ¼ã½ÙÎ¨¤¤¤ë¼¡À¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Ð¥ó¥É¤¬¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè2ÃÆ¡¢¡ØJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡Ù¤¬Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï¾å¸¶¤Ò¤í¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢9·î19Æü¤«¤é·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æá´¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°¤«¤é¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤â»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¡Öd&b Soundscape¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤êË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë²»³ÚÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µîÇ¯°Ê¾å¤ËÇ»Ì©¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÐ¼ã½Ù
ºòÇ¯Æ±ÍÍ¤Ë²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÌøÜÛ¸÷Î´¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎDJ¤òÌ³¤á¡¢³«±é»þ¹ï¤ò²á¤®¤ë¤ÈºòÇ¯¤Î¥é¥Õ¤ÊT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÀÐ¼ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¾ÅÄ½¤Âç¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢ºÙ°æÆÁÂÀÏº¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Û¥í¥Ù¥Ã¥¯¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢¾¾´Ý·À¡Ê¥µ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢»³ÅÄ¾æÂ¤¡Ê¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡Ë¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë¤Ë¤è¤ëThe Shun Ishiwaka Septet¤¬ÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¤Î¡ÖA Love Supreme¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ë¥È¥ì¡¼¥ó¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖTransition¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÁáÂ®ºÙ¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¡¼¤Ê±éÁÕ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
ÌøÜÛ¸÷Î´
¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Í£°ìºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡£¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¥¢¥¤¥Ê¤Ï¡ÖFrail¡×¤ÇÍÅ±ð¤µ¤È¥¥å¡¼¥È¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¡¢ÀÐ¼ã¤¬¥É¥é¥à¥ó¥Ù¡¼¥¹Åª¤Ê¥ê¥º¥à¤òÃ¡¤¯¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤«¤é¤Î¥³¡¼¥ë¤òµá¤á¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ÎµÌ¾À¤Î¶¯¤¤²ÎÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖµîÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²óº£Ç¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ä¤Î¿¿¿´¡×¡£¥¢¥¤¥Ê¤ÏÍçÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤³¤Î¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë²¬Â¼Ì÷¹¬¤¬ÅÐ¾ì¡£2¿Í¤¬³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¡¢¾¾´Ý¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¥µ¥Ã¥¯¥¹¤äÀ¾ÅÄ¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥®¥¿¡¼¤¬¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥Ê¤¬¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÉñ¤¤ÍÙ¤ê¡¢Áá¤¯¤â¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥·゙¡¦¥¨¥ó¥È゙¡õ²¬Â¼Ì÷¹¬
ÀÐ¼ã¤È¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½é¶¦±é¤È¤¤¤¦²¬Â¼¤Ï¡¢Ì¾ºî¡Ø²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡Öµ§¤ê¤Îµ¨Àá¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¤°¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤È¡¢¸¶¶Ê¤ÏAORÉ÷¤Î¡ÖLion Heart¡×¤Ç¤Ï»³ÅÄ¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¬¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ÖLion Heart¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¬Â¼¤µ¤ó¤È¥¸¥ã¥º¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¡ØRound About Midnight¡Ù¤¬¹¥¤¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤â¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÏÃ¤¹¤È¡¢²¬Â¼¤È¤È¤â¤Ë¤â¤¦°ì¶ÊÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬°ìÀÆ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È±éÁÕ¤Ç¾ìÆâ¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£²¬Â¼¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆ°¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥«¥â¥ó!¡×¤ÈÀú¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤Ç¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤ê¤È¡¢Î®ÀÐ¤ÎÀéÎ¾Ìò¼Ô¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
²¬Â¼Ì÷¹¬
¤³¤³¤ÇÅö½é½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥¿¡¼¤ÎÆüÌîâ«Àµ¤Ë¿¨¤ì¡¢ÀÐ¼ã¤¬¡ÖËÍ¤¬¥¸¥ã¥º¤ÎÆ»¤Ë¹Ô¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡×¤ÈÆüÌî¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¡¢Septet¤Î¤ß¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆüÌî¤Î¡ÖStill Be bop¡×¡£ÀÐ¼ã¤È¤Ï»¥ËÚ¤Ç¾®³ØÀ¸¤«¤é¤È¤â¤Ë²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Ä¤Ä¡¢¶Ê¤Î¸åÈ¾¤Ç¤ÏÀ¾ÅÄ¤ÈºÙ°æ¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Î¥Ð¥È¥ë¤òÄ°¤«¤»¡¢¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼²ÂÊæ¡¢KID FRESINO¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤¬ÅÐ¾ì
ÀÐ¼ã¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÅÙÂà¾ì¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼²ÂÊæ¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢10Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤¤¤¦2¿Í¤¬¾þ¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢ÃæÂ¼¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤éÂ¨¶½¤ÇÀÐ¼ã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¾è¤»¡¢¡Ö½Ù¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿¶Ê¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥¯¥ì¡¼¥ë¡×¤ò¥Ç¥å¥ªÊÔÀ®¤ÇÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËº¤ì¤Ã¤Ý¤¤Å·»È¡×¤âÂ¨¶½¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¤Ê¤¬¤éÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬ÃæÂ¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£ºÆ¤ÓSeptet¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢KID FRESINO¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÃæÂ¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡ÖMIU¡×¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²»¤Èµº¤ì¤ë´î¤Ó¤Ë°î¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÃæÂ¼²ÂÊæ
ºÆ¤ÓKID FRESINO¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¹ª¤ß¤Ê¥Õ¥í¥¦¤ò¾è¤»¤ë¡ÖCoincidence¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£ÀÐ¼ã¤ÈÀ¾ÅÄ¤ÏKID FRESINO¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤Ï°ìÆü¤Î⾧¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÀÐ¼ã¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëAnswer to Remember¤Î¶Ê¤ËKID FRESINO¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖRUN¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤âÊÑÇï»Ò¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥ê¥º¥à¤Ê¤¬¤é¥é¥Ã¥×¤â±éÁÕ¤âÈó¾ï¤ËÍµ¡Åª¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤Î¥·¥ó¥»¤«¤é¥½¥í¤ò²ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤â°µ´¬¡£Í¾·×¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏÈ¯¤µ¤º¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¤ß¤Ç¼«¿È¤òÉ½¸½¤¹¤ëKID FRESINO¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£
KID FRESINO
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¶Ê¡×¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½Å¸ü¤Ê¡Ö·Ü¤È¼Ø¤ÈÆÚ ¡ÁGate of Living¡Á¡×¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÃåÊª¤òÅ»¤¤¡¢³Þ¤òÈï¤Ã¤¿ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤ä¤Ï¤êÊÌ³Ê¤Ç¡¢KID FRESINO¤Î¥é¥Ã¥×¤È¤ÎÍí¤ß¤òÄ°¤«¤»¡¢Â³¤¯Åìµþ»öÊÑ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÇ½Æ°Åª»°Ê¬´Ö¡×¤Ç³Þ¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤ë¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÄÇÌ¾¤Î¥Ð¥ó¥É¤ËÀÐ¼ã¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢J-POP¤ÎÀ¤³¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¸¥ã¥º¤¬°ì¤Ä¤Î¼´¤À¤Ã¤¿ÄÇÌ¾¤ÈÀÐ¼ã¤Îî°íð¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÄÇÌ¾¤ÈºÇ¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌ¾¶Ê¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡£Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î½êºßÃÏ¤¬¤Þ¤µ¤Ë´Ý¤ÎÆâ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê±þ¤¨¡¢¤·¤«¤â²Î»ì¤¬±Ñ¸ì¤Î¡ÖEXPO Ver.¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤À¤«¤é¤³¤½¡£Àð»Ò¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é¤Î²Î¾§¤ÏÍ¥²í¤«¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÌ¾±é¤À¤Ã¤¿¡£
ÄÇÌ¾ÎÓ¸é
ÄÇÌ¾ÎÓ¸é
ÀÐ¼ã½Ù¡ß¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤ÎÌ´¶¦±é¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì
¤³¤³¤Ç¾¯¤·¤ÎÅ¾´¹»þ´Ö¤ò¶´¤ß¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ù¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥à¡¢DJ¤È¤Î4¿ÍÊÔÀ®¤Ç¡ÖFind You¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë²£ÃÇÅª¤ÊºîÉ÷¤¬¥¸¥ã¥º¤Î¿·¤¿¤Ê»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤¿ÀÐ¼ã¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢¥Ä¥¤¥ó¥É¥é¥àÊÔÀ®¤Ç¡ÖRise and Shine¡×¤ò±éÁÕ¡£¶Ê¤Î¸åÈ¾¤Ç¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¤ÈÀÐ¼ã¤¬ÇòÇ®¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüºÇ¤â¼ê¤Ë´À°®¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¥µ¥ó¥×¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö²»³Ú¤Ï¿ÍÀ¸¡¢²»³Ú¤Ï¥¢¡¼¥È¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤â´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÀÐ¼ã¤Ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ªÊÔÀ®¤Ç¡ÖJellys Da Beener¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¤Î±éÁÕ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢¥¸¥ã¥º¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤Ë¿ÆÌ©¤Ê¤â¤Î¡£±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÀÐ¼ã¤¬¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¡¢Âç´¿À¼¤È¤È¤â¤ËËÜÊÔ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼
ÀÐ¼ã½Ù¡õ¥í¥Ï゙¡¼¥È¡¦¥¯゙¥é¥¹¥Ï゚¡¼¥Ï゙¥ó¥È゙
ÀÐ¼ã½Ù¡õ¥í¥Ï゙¡¼¥È¡¦¥¯゙¥é¥¹¥Ï゚¡¼
ÀÐ¼ã½Ù¡õ¥í¥Ï゙¡¼¥È¡¦¥¯゙¥é¥¹¥Ï゚¡¼
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏÀÐ¼ã¤¬¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥ã¥º¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¿¿Í¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î¡Ö⾧¤¯Ã»¤¤º× ¡ÁIn Summer, Night¡Á¡×¤ÇÂçÃÄ±ß¡£ºÆ¤Ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬°ìÀÆ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÄÇÌ¾¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÄ¶¹ë²Ú¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥ê¥ì¡¼¤ò´®Ç½¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤³¤Ë¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤Î¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¸÷·Ê¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ¡×¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬ÌÀ³Î²½¤¹¤ëÃæ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°ìÎ®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤È¤â¤Ë²»¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¥º¤Î¡¢ÆüËÜ¤Î²»³ÚÊ¸²½¤Î¡¢³Î¤«¤ÊÃ£À®¤ò¹ï¤ó¤À°ìÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËWOWOW¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é»ëÄ°²ÄÇ½¤ÊStreaming+¤ä¡¢Live Extreme¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¤ä¥Ï¥¤¥ì¥¾¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¹â²»¼ÁÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇäÃæ¤À¡£ºòÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò±Ç²è²½¤·¤¿·à¾ìÈÇ¤âÀä»¿¸ø³«Ãæ¡£°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤È¶Á¤¤ò¡¢±ÇÁü¤Ç¤âÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡§¶â»Ò¸üÉð
¼Ì¿¿¡§ÂÀÅÄ¹¥¼£
¡Ú¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¡ØJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡Ù¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Êµ»öÌ¤·ÇºÜ¥«¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡Ë
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
The Shun Ishiwaka Septet¡§Transition
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡§frail¡¢³×Ì¿Æ»Ãæ
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡õ²¬Â¼Ì÷¹¬¡§»ä¤Î¿¿¿´
²¬Â¼Ì÷¹¬¡§µ§¤ê¤Îµ¨Àá¡¢Lion Heart¡¢¥Ï¥ì¥ó¥Á
The Shun Ishiwaka Septet¡§Still Be bop
ÃæÂ¼²ÂÊæ¡§¤µ¤è¤Ê¤é¥¯¥ì¡¼¥ë¡¢Ëº¤ì¤Ã¤Ý¤¤Å·»È¡¢MIU
KID FRESINO¡õÃæÂ¼²ÂÊæ¡§OPENING
KID FRESINO¡§Coincidence¡¢RUN
KID FRESINO¡õÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡§·Ü¤È¼Ø¤ÈÆÚ¡ÁGate of Living¡Á
ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡§Ç½Æ°Åª»°Ê¬´Ö¡¢´Ý¤ÎÆâ¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§Find You
ÀÐ¼ã½Ù¡õ¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§RISE ¡õ SHINE
ÀÐ¼ã½Ù¡õ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥Û¥í¥Ù¥Ã¥¯¡õ¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§Jellys Da Beener
¢¨¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
All Line Up¡§⾧¤¯Ã»¤¤º×¡ÁIn Summer,Night¡Á
¡ÚWOWOWÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
JAZZ NOT ONLY JAZZ¶
2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡ÁWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ë¤Æ1¥«·î¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯9·î18Æü¡¿Åìµþ Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ë£Á
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.wowow.co.jp/music/jnoj/
¡ÚÍÎÁÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë16:00¡ÁÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¡Streaming+ ¥¹¥Æ¥ì¥ªÇÛ¿®:3,500±ß
https://eplus.jp/jnoj2-st/
¢Live Extreme ¥Ï¥¤¥ì¥¾¡¦¥¹¥Æ¥ì¥ªÇÛ¿®:4,000±ß / ¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹ÇÛ¿®:4,500±ß
https://eplus.jp/jnoj2/
¢¨ÇÛ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤è¤êÊÌÅÓÂÐ±þµ¡´ï¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï°ìÉô±ÇÁü¤¬¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±Ç²è¾ðÊó¡Û
·à¾ìÈÇ¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ¡×
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¸ø³«
½Ð±é¡§¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¾å¸¶¤Ò¤í¤ß¡¢Âç¶¶¥È¥ê¥ª¡¢ÅÄÅçµ®ÃË(Original Love)PUNPEE¡¢ËÙ¹þÂÙ¹Ô
¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡§The Shun Ishiwaka Septet¡ÊDr. ÀÐ¼ã½Ù¡¢Gt. À¾ÅÄ½¤Âç¡¢Gt. ºÙ°æÆÁÂÀÏº¡¢
Ba. ¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Û¥í¥Ù¥Ã¥¯¡¢Sax. ¾¾´Ý·À¡¢Tp. »³ÅÄ¾æÂ¤¡¢P. ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ë¢¨½Ð±é¼Ô50²»½ç
À½ºî¡¦ÇÛµë¡§£×£Ï£×£Ï£×
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¶Ñ°ì
¢¨109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¤ÏÎÁ¶âÂÎ·Ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
HP¡§jnoj.jp/film
