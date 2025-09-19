¡ÖÆ±µï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¸Â³¦¤Ç¤¹¡×¡Ä²á´³¾Ä¤ÊµÁÊì¤ËÇº¤à30Âå½÷À¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁêÃÌ¤Ë¡¢¶¦´¶¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖµÁÊì¤È¤ÎÆ±µï¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëµÁÍý¤ÎÊì¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´»ý¤Á¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤¬µÁÍý¤ÎÁÄÉã¤«¤é½ô¡¹¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éµÁÍý¤ÎÁÄÉã¡¦µÁÊì¤ÈÆ±µï¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µïÁ°¤ÏµÁÊì¤ÈÃçÎÉ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅÔ¹ç¤ò¤Ä¤±¾¯¤·Á°¤«¤éÂ©»Ò¤ÈÂ¾¸©¤Î¼Â²È¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤ÈÀ¸³è¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²È¤È²È¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¤¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤Î²á´³¾Ä¤ÊÉôÊ¬¤äµ÷Î¥´¶¤¬¸Â³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤Ï½¢¿¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢²È¤Î»ö¶È¤ä²ÈÂ²¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ÷Î¥¤¬¶á¤¹¤®¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¡¢Îã¤òµó¤²¤ë¤È¡Ä¡Ä
¡üÀ¸³è¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËèÆü5²ó°Ê¾å¤³¤Á¤é¤ËÍè¤ë
¡ü»ä¤¬½Ð¤«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤ª½Ð¤«¤±¡©¡×¡Ö¤É¤³¤Ø¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë
¡ü¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ»þ¤Ë¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶³°¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤¹¤ë
¡ÖµÁÊì¤À¤«¤éÎÉ¤¤´é¤ò¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç´é¤ò¸«¤ë¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌÜ¤â¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤Éô²°¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
É×¤Ë¤Ï¡ÖÆ±µï¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡Ö²ÈÂ²¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤â¿·µï¤òÃµ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÁÄÉã¡Ê90Âå¸åÈ¾¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬°éµÙÃæ¤Ç¶âÁ¬ÌÌ¤«¤é¤âÊÌµï¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÊÌµï¤Ê¤É¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤ÏÅÔ¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¼Â²È¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµ¢¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢É×¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤º¤Ï¿ôÆüµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£0ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤â¥Ñ¥Ñ¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Æ±µï¤òÂ³¤±¤ë¾å¤Ç¡¢µÁÊì¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ±µï¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¤¼¤Ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¤³¤ÎÁêÃÌ¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡¢µÁÍý¤ÎÎ¾¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¯¤·µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬·òÁ´¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¤¥é¥¤¥é¤»¤º¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤¿¤ê¡¢´¶¼Õ¤¹¤Ù¤¤È¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¸ÆµÛ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±µï¤Ë¤Ï°Â¿´´¶¡¦¶âÁ¬ÌÌ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃç¤¬°¤¯¤Ê¤ëÀº¿À¾õÂÖ¡×¤ò¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¡¢Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤¬¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤«¤ò¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ±µï¤·¤¿¤¿¤á¤ËÃç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÎø¿Í¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´Ø·¸À¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¡£¤â¤·ÊÌµï¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö·Ð¸³¼Ô¤ÎÏÃ¤¬¤¹¤´¤¯Ìò¤ËÎ©¤Äµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Æ±µï¤Ï¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ë
Æ±µï¤Î¤ªÏÃ¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²æ¤¬²È¤â·ó¶ÈÇÀ²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤Ï¡ÖÆ±µï¤ÏÌµÍý¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊÌµï¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼Â²È¤«¤é15Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§Åö½é¤Ï5À¤Âå²ÈÂ²¤Ç¡¢ºÊ¤Ï¤¤¤Ä¤â´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÈËèÆü¶òÃÔ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¿ÍÀ¸¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÌäÂê¤¬ÊÒÉÕ¤¯¤È¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤Ç²¿¤«¤ò²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤·¤«¤·²æËý¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤ë¤Î¤â·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ª»ÒÍÍ¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍÂ¤±¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÉÙ»³¸© 50Âå¸åÈ¾ ÃËÀ¡Ë
¢¡É×ÉØ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à½ÅÍ×À
»ä¤Ï·ëº§Åö½é¤«¤é¡¢À¸³è¶èÊ¬¤Ê¤¯¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇµÁÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç16Ç¯Æ±µï¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±µï¤·¤Æ1Ç¯¤Ï¡¢¤º¤Ü¤é¤Ê»ä¤È¸·³Ê¤ÊµÁÊì¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ò²ò·è¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤ÎÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£É×¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯µÁÊì¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÉÔËþ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤È2¿Í¤Ã¤¤ê¤Î¤È¤¤ËµÁÊì¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¤ò»ä¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏµÁÊì¤ÎÁ°¤Ç¤ÏµÁÊì¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤ÎÁ°¤Ç¤Ï»ä¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÌÌÅÝ¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤À¤è¡£ÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤±¤É²¶¤â°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢µÁÊì¹¥¤ß¤Î¿©»ö¤ò¶µ¤ï¤ê°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯°Ì¤·¤Æ¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ³Ê¤¬¤ï¤«¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤âÃÊ¡¹Íî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 50Âå¸åÈ¾ ½÷À¡Ë
¢¡¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¡×¤ò¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ë
»ä¤âÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢Áê¼ê¤Î²ÈÂ²¤ÈÆ±µï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ªµ¤»ý¤Á¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ²ò·èºö¤ÏÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ïº£¤Î¤è¤¦¤ËÄê´üÅª¤Ë¤´¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢½µËö¤Ï¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¥¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤´¼«¿È¤Î¿´¤òÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤°Ù¤ËÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤È¤Ä¤¤Ä¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁê¼ê¤â¼«Ê¬¤Î¿´¤â¾¯¤·Êâ¤ß´ó¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤¤¤Ä¤«Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤â¤Ã¤È²ÈÂ²¤Î¿´¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡ÊÀéÍÕ¸© 40ÂåÁ°È¾ ½÷À¡Ë
¢¡°éµÙ¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡©
»ä¤âÇ¯»Ò¤Î»Ò»ý¤Á¤Ç¡¢µÁÉãÊì¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´ü¸ÂÉÕ¤¤ÎÆ±µï¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¸Í·ú¤Æ¤Ç°ì½ï¤Ë2Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤âµÁÉãÊì¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¾¯¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¥é¥¸¥ª¤òÇú²»¤ÇÄ°¤±¤Ê¤¤¡¢¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤äÀöÌÌÂæ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¡¢¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë¥´¥í¥´¥í¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¿Ð¤âÀÑ¤â¤ì¤Ð»³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢°éµÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤âÂ¿¤¤¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¶¡¤Î¤³¤È¡¢»Å»ö¤Ê¤É¤Ç³°¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤â°é»ùµÙ²ËÃæ¤Ï²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤éÌå¡¹¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï»Å»ö¤È°é»ù¤Ç¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ç¡¢²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í´³¾Ä¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµÁÉãÊì¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡© ¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 30ÂåÈ¾¤Ð ½÷À¡Ë
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250912090000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
