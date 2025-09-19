¡ÖÅ·¶õ¤ÎÄ»µï¡×¤ØÂ³¤¯»°Ë»Ô¤ÎÎÓÆ»¡¡´í¸±²Õ½ê¤ò¹©»ö¤Ø¡¡10·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¼ÖÎ¾ÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡¹áÀî
Å·¶õ¤ÎÄ»µï¡¡¹â²°¿À¼Ò¡¡Äó¶¡¡§´Ñ²»»û»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ
¡¡´Ñ²»»û»Ô¤È»°Ë»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°Ë»Ô¤ÎÎÓÆ»ËÃæ¼·Êõ»³Àþ¤ÎÅÐ»³¸ý¤«¤é»³Äº¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤¬¡¢10·î20Æü¸áÁ°£¸»þ30Ê¬¤«¤é12·î26Æü¤Þ¤Ç¼ÖÎ¾Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÎÓÆ»¤Ï¡ÖÅ·¶õ¤ÎÄ»µï¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´Ñ²»»û»Ô¤Î¹âÈø¿À¼ÒËÜµÜ¤ØÂ³¤¯ÅÐ»³Æ»¤Ç¡¢2024Ç¯6·î¤ËÂç±«¤Ë¤è¤ëÍîÀÐ¤¬¤¢¤ê¡¢°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯8·î¤Ë¤âÍîÀÐ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÊøÍî¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë7¥«½ê¤Î²þÎÉ¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â²°¿À¼Ò¤Î²¼µÜ¤«¤éÍ·ÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÐ¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¡¢´Ñ²»»û»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤ÈËÜµÜ¤Þ¤Ç¤ÏÌó1.5km¤Ç¡¢50Ê¬¤Û¤É¤ÇÅÐ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£