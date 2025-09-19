¡Ø¤â¤¦°ìÅÙÃÏ°è¤Ë³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹µòÅÀ¤Ë¡ÙÅÚº´Ä®¤Ç100Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿Ï·ÊÞÎ¹´Û ¿·¤¿¤Ê·Á¤ÇÉü³è¤Ø¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©ÅÚº´Ä®¤Ç100Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿Ï·ÊÞÎ¹´Û¤¬µîÇ¯¡¢µÙ¶È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÅô¤òÀä¤ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤¬»ö¶È¾µ·Ñ¤·¡¢¤¤¤Þ¿·¤¿¤Ê·Á¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áë¤äÏ²¼¤ò¤»¤Ã¤»¤È¿¡¤ÁÝ½ü¡£ÊÕ¤ê¤Ë¤Ï±¿¤Ó¹þ¤ó¤Ç¼êÉÕ¤«¤º¤Î²ÙÊª¤ä¿·Ä´¤·¤¿ÀöÌÌ´ï¤¬¡£
½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶¿å²°Î¹´Û¤Î½÷¾¤Ë¤Ê¤ëÆïÀ¥¤Þ¤É¤«¤µ¤ó(32)¤Ç¤¹¡£ÆïÀ¥¤µ¤ó¤Ï»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÅÚº´Ä®ÅÄ°æ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¹âÃÎ¤Î¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤Ë³«¤±¤¿¸òÎ®µòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯6·î¡¢100Ç¯°Ê¾å¡¢ÃÈÎü¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿À¶¿å²°Î¹´Û¤¬µÙ¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÎ¹´Û¤ò¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢ÆïÀ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
2³¬¤ÎµÒ¼¼¤Ï½çÄ´¤Ë²þ½¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Ï¹¡¹¤ÈÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ö¤òÄ¥¤êÂØ¤¨º½ÊÉ¤À¤Ã¤¿ÊÉÌÌ¤ÏÌó1¤«·î¤«¤±¤ÆÆïÀ¥¤µ¤ó¼«¤é¼¿¶ô¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¤±·Ñ¤¤¤À½É¤Ë¼«Ê¬Ã£¤Î¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ñ¾µ¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò¿¼¤á¤ëÂç»ö¤Êºî¶È¤Ç¤·¤¿¡£Âç¤¤¯³«ÊüÅª¤ÊÁë¡¢¤½¤·¤ÆÍó´Ö¤äÃì¤Ê¤É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²þÁõ¤µ¤ì¤¿Î¹´Û¤ò¸«¤¿À¶¿å²°¤Î»°ÂåÌÜ¤Ç²È¼ç¤Î¿¹Ê¸ÌÀ¤µ¤ó(65)¤Ï¡Ö¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
»Í¹ñ¤Î¿åÉÓ¡¢ÁáÌÀ±º¥À¥à¡£¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ëÃÏÂ¢»ûÀî¡£Ë¤«¤Ê¿å¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÅÚº´Ä®ÅÄ°æ¤Î³¹Ãæ¤ËÏ·ÊÞÎ¹´ÛÀ¶¿å²°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¶¿å²°¤ÎÁÏ¶È¤ÏÂçÀµ»þÂå¡£¾Ü¤·¤¤µÏ¿¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¹¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÎ¹¿Í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÁáÌÀ±º¥À¥à¤Î·úÀß»þ¡Ê1963～75¡Ë¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÍè¤¿Â¿¤¯¤Î·úÀßºî¶È°÷¤¬¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¡¢¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£3ÂåÌÜ¤Î¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¸«¤¿³èµ¤¤¢¤ëÎ¹´Û¤Î·Ê¿§¤ò¤¤¤Þ¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·²áÁÂ¹âÎð²½¤ÎÇÈ¤Ë¤Ï¹³¤¨¤º¡¢Ä®¤Î¿Í¸ý¤Î¿ä°Ü¤Ï10Ç¯¤´¤È¤Ë¸«¤ë¤È±¦¸ª²¼¤¬¤ê¡£Ä®¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ëºÇ¤â¸Å¤¤¥Çー¥¿¾¼ÏÂ59Ç¯6·î¤Î6221¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Êº£Ç¯9·î¸½ºß¤Ï¡Ë3432¿Í¤È¤ª¤è¤½È¾¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥à·úÀß¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¸ø¶¦¹©»ö¤Î½ªÎ»¸å¡¢¿Í¸ýÎ®½Ð¤ä¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¿¹¤µ¤ó¤¬³¹¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢30Âå¤Î¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë½É¤ÎÀÚ¤êÀ¹¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¸ÌÀ¤µ¤ó¤ÎÊì¥ß¥Í¤µ¤ó¤ÎÆþ±¡¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µÙ¶È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯6·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸ÅÚº´Ä®¤Î¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¹âÃÎ¤Ç¤·¤¿¡£´ë¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÃÏ°è¤Î°Ý»ý¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¿·½÷¾¤¬ÆïÀ¥¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ï·ÊÞÎ¹´Û¤ÎµÙ¶È¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤â´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ê¡¢À¶¿å²°¤ÎÉü³è¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤òÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î髙¶¶ÍºÊ¿¤µ¤ó¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤¹¤ë1³¬¤ÎÅÚ´Ö¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¥«¥¦¥ó¥¿ー¤òÀß¤±¡¢髙¶¶¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥í¥´¥Þー¥¯¤âÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¡È¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤áµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç²þ½¤¤ò¿Ê¤á¡¢10·î¤´¤í¤«¤é¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ËËÜ³Ê¥ªー¥×¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÓÀä¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤¿À¶¿å²°Î¹´Û¤ÎÅô¤ê¡£¤â¤¦°ìÅÙÃÏ°è¤Ë³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹µòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£