¡ÖBlue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤ËMark Levinson¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¼ÖÎ¾Å¸¼¨
9·î27Æü¤È28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖBlue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2025¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¡¢Mark Levinson¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ö½ã¿è¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡×¤È¤¤¤¦Mark Levinson¤Î»ÈÌ¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö¥¸¥ã¥º¤Î»ý¤ÄÂ¨¶½À¤äÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤Ï¡¢¤½¤Î²»¶ÁÅ¯³Ø¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¤Î»²²è¤Ï¤½¤ÎµÇ°¤òºÌ¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤òÀÚ¤êÂó¤¯½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÎVIP/SSÀÊÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÀß¥¹¥Úー¥¹¤òÅ¸³«¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤ëMark Levinson¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ò¼ÂºÝ¤Ë»îÄ°¤Ç¤¤ë¡£VIP/SSÀÊ¹ØÆþ¼Ô¤Ï¤½¤ÎÂ¾ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÀìÍÑÆþ¾ì¸ý¡¢ÀìÍÑ¥È¥¤¥ì¡¢ÀìÍÑ°û¿©ÈÎÇä¤Ê¤É¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
Mark Levinson¤Ï1972Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°Õ¿Þ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ºÆ¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÀ½ÉÊ¤È¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£¥ªー¥Ç¥£¥ª³¦¤ÇÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¤È¤Î¶¨¶È¤â¼Â»Ü¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¼ÖÎ¾¤Ë¤âÉ¸½à¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¤È¤·¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£