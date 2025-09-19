¥«¥¨¥ë¤¬¤À¤¤¤¹¤¡¢¥«¥¨¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ø¤Ô¤è¤Î¥«¥¨¥ëch¡Ù¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌç¤ÎßäÀù½ê¡ØNif Coffee¡Ù¤ò¾Ò²ð¡ª ½µ´©¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á 9/19¹æ
¥«¥¨¥ë¤¬¤À¤¤¤¹¤¡¢¥«¥¨¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ø¤Ô¤è¤Î¥«¥¨¥ëch¡Ù
º£½µ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡Ø¿Í¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¥«¥¨¥ë¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¤Ô¤è¤µ¤ó¡§¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥«¥¨¥ë¤äà¨ÃîÎà¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤ÇSNS¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½YouTube¤Ç¤Î¤´³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ô¤è¤µ¤ó¡§¡ÖºÇ½é¤ÏX¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¼Ì¿¿¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤Æ°²è¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤Î¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤â¡ØYouTube¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¡©¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸µ¡¹¾®¤µ¤¤»þ¤«¤éÀ¸¤Êª¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÊÌ¥«¥¨¥ë¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤¬3¿Í¤¤¤Æ¡¢6Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¥¢¥Þ¥¬¥¨¥ë¤òÊá¤Þ¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤À¤±¤À¤È¤ªÃë¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ô¤¤Êý¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»ä¤ÎÊý¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ô¤è¤µ¤ó¡§¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ø¿Í¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¥«¥¨¥ë¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£¥«¥¨¥ë¤¬¿Í¤Ë¤³¤ì¤À¤±´·¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤µ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¤Í¡£
·ë¹½ºÇ½é¤ÎÊý¤Ëºî¤Ã¤¿Æ°²è¤Ç¡¢»£¤êÎ¯¤á¤¿¤â¤Î¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎÆ°²è¤Ï1²óÊ¬¤Î»£¤ì¤¿¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÇÆ°²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÔ½¸¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿Í¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¥«¥¨¥ë¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹
https://youtu.be/O-fMpmuwLu8?si=XyFX5QBvEhfR0KBj
¡½¡½¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ô¤è¤µ¤ó¡§¡Ö»ä¤ÎÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥«¥¨¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¥«¥¨¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤Ô¤è¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Ô¤è¤Î¥«¥¨¥ëch¡Ù
https://www.youtube.com/@piyo_kaeru
X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤Ô¤è@¥«¥¨¥ë¤ÈÊë¤é¤¹¡Ù
https://x.com/PIYO_KAERU
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌç¤ÎßäÀù½ê¡ØNif Coffee¡Ù
¡Ø¡ÚÅ°Äì²òÀâ¡ÛPanasonicÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ËNC-A58|Nif Coffee¡Ê¥Ë¥Õ¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ë¡Ù
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¾®Àî¤µ¤ó¡§¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎßäÀù½ê¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¿Í¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¤è¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¡ØËÙ¸ýàÝàê¡Ù¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¤Ç10Ç¯°Ê¾åÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥é¥¤¥Õ¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½YouTube¤Ç¤Î¤´³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Àî¤µ¤ó¡§¡ÖYouTube¤ÏÌµÎÁ¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ëÇÞÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÀëÅÁ¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£Æ°²èÀ©ºî¤ÏÁ´¤¯¤ÎÁÇ¿Í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬´ðËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëYouTube¤«¤é¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Àî¤µ¤ó¡§¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡ØPanasonicÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ËNC-A58|Nif Coffee¡Ê¥Ë¥Õ¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥ê¥Ã¥×¼°¤ÎÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¿´¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ëµ¡¼ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡ØÁ´¼«Æ°¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢¼ê·Ú¤À¤È½é¤á¤Æ»×¤¨¤¿¤â¤Î¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¾ï¤Ë¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Æ·ïÆ°²è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï×ÖÅÙ¤»¤º¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬ÉÔ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÅ°Äì²òÀâ¡ÛPanasonicÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ËNC-A58|Nif Coffee¡Ê¥Ë¥Õ¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ë
https://youtu.be/ClqMUs_Sa9c?si=fnrz1EvO-fXXp-1U
¡½¡½¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¤µ¤ó¡§¡Ö¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹¥¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ä´ï¶ñ¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿ÍÍÀ¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿§¡¹¤È»î¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤·Æü¾ïÅª¤Ë°û¤à¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎºÝ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤â°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾¦ÉÊ¤â¾Ò²ð¤¹¤ëNif Coffee¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØNif Coffee☕¥³¡¼¥Ò¡¼¥é¥¤¥Õ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦Å¹¡Ù
https://www.youtube.com/@nifcoffee
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù
https://www.nifcoffee.com/
ÊÔ½¸¡§¤«¤È¤¸¤å¤ó
¼èºà¡§²°µ×Ã«¡¦¼êÅç