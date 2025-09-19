¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¶âÃ«Âó¼Â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÂ¿¤¯¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ANA¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Âè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡»¥ËÚGCÎØ¸üC¡á7066¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢6°Ì¤«¤é½Ð¤¿¶âÃ«Âó¼Â¡Ê27¡áSOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¶âÃ«¤ÏÃæÈ×¤«¤é4¡Á5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ò¼¡¡¹¤Ë·è¤á¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÂ¿¤¯¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éËÜ³Ê»²Àï¤·¤¿ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Í½ÁªÍî¤Á15²ó¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê2²ó¤È¶ìÆ®¤¬Â³¤¯¤¬¡Öº£Ç¯°ìÇ¯¤ÏÆü¡¹À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÄÌ»»7¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£¡Ö½àÈ÷¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£º£µ¨½é¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£