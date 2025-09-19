¡ÈÎø¿Í¤È¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÉÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¢3¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£3¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¢Îø¿Í¤È¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ
¡¡Instagram¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÇØ¹â¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤È¡¢¡Ö²£´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿9ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ëÌÚ²¼¡£
¡¡2024Ç¯6·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¸òºÝÁê¼ê¡¦»°¹¬½¨Ì¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤ò¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube¤Ç¤Ï°ì½ï¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¤Î¼êºî¤êÊÛÅö
¡¡9·î12Æü¤ÏInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖÈà¤Ô¤Î¤Þ¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸È¢¡ª¡×¤È¡¢»°¹¬¤µ¤ó¤ÈÌ¼2¿Í¤Ëºî¤Ã¤¿3¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¡£19Æü¤Ë¤â¡Ö¶âÍËÆü¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¡×¤È¡¢¤½¤Ü¤í¤È¶Ì»Ò¤ÎÆó¿§Ð§¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë