¹â¹»À¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡ÀÜµÒ¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤äÉ½¾ð¤Ê¤É¤ò¿³ºº¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÈÂçÊ¬¾¦¹©²ñµÄ½ê¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢19Æü¤Ï¸©Æâ¤Î¾¦¶È·Ï¤Î¹â¹»¤«¤é¤ª¤è¤½90¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÏÀÜµÒ¤ÈÅÅÏÃ±þÂÐ¤Î2¤Ä¤ÎÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÜµÒ¤Ç¤Ï¡Ö¸©³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂçÊ¬¤ÎÅÚ»ºÊª¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤äÉ½¾ð¤Ê¤É¤¬¿³ºº¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÊÌÉÜæÆÀÄ¹â¹»1Ç¯Ãæ»³Í¥²ê¤µ¤ó
¡Ö¾Ð´é¤È¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ê¤É¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¼çºÅ¼Ô¤Ï¡ÖÀ¸ÅÌÃ£¤Ë¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ÆÂ¨ÀïÎÏ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
