¡¡¡ÖÎ¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡£Ô£Â£Ó¤ÎÃæ·Ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢£²Æü¤Ö¤ê¤Ë£Ô£Â£Ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬Éüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡È±¤ò²¼¤í¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¤¤è¤¤¤èÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Öº£¾¬¤â²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡¢¡Öº£Æü¤âº£Æü¤È¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Öº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤óÉü³è¡×¡¢¡ÖÈ±·Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãËÉÙ¡×¤ÈÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ïº£Âç²ñ½é¤Î¤ªµÙ¤ß¤Ç¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó¤ªµÙ¤ß¤«¤¡¡×¡¢¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤é¤ó¤ä¤ó¡¼¡¼¡¼¡×¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»ö¤À¡ª¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤Ï¿¥ÅÄ¤ÈÄ¹¤¯À¤³¦Î¦¾å¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Ãæ°æÈþÊæ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£