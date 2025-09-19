ÆóµÜÏÂÌé¤È¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤Ë¤Î¤Û¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ë¤Î¤Á¤ç¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖËÌÅÍ¥Ç¥³½Ð¤·¤À¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆóµÜÏÂÌé¤È¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¥·¥ç¥Ã¥È
½÷À»ï¡Ø¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×2025¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤È¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÆóµÜ¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ÀÄ¤¤¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¡¢¾¾Â¼¤ÏÁ°È±¤ò¤¢¤²¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃã¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¥·¥ã¥Ä¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤¿»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ë¤Î¤Û¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ë¤Î¤Á¤ç¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖËÌÅÍ¥Ç¥³½Ð¤·¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆóµÜ¤Ï¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¡¢¾¾Â¼¤Ï¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×2025¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï»³ÅÄ¹§Ç·¤äBLACKPINK¥ê¥µ¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£