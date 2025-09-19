WANIMA¡¢°¤Éô´²¼ç±é±Ç²è¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡Ù½ñ¤²¼¤í¤·¼çÂê²Î¡Ö🔥¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤🔥¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡¡WANIMA¤¬¡¢9·î26Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö🔥¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤🔥¡×¤ò9·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡Ù¤Ï¡¢Âè36²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÀõÁÒ½©À®¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢»³ÅÄÆÆ¹¨´ÆÆÄ¡¢°¤Éô´²¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢SNS¤Î±ê¾å¤ä¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÌµÀÕÇ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎËÛÎ®¤ò±Ô¤¯ÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¿´¤òÙ±¤ë¤è¤¦¤Ê¾×Æ°¤È¡¢Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤òÀ¸¡¹¤·¤¯±Ç¤·½Ð¤¹³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆKENTA¤Ï¡¢¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¡¢WANIMA¤«¤é¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦WANIMA KENTA¡¡¥³¥á¥ó¥È
WANIMA¤Î¿·¶Ê¡Ø🔥¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤🔥¡Ù¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÄË¤ß¡É¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
ÌµÀÕÇ¤¤ÊÀ¼¤ËÇ³¤ä¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¿´¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾Úµò¤ò²Î¤È¤·¤Æ¹ï¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤±¤É¤³¤Î¶Ê¤Ï¤¿¤ÀÄË¤ß¤ò¶«¤Ö¤À¤±¤Î²Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÀ¼¤ò¡ÈºÇ¸å¤Î²Ð¡É¤ËÊÑ¤¨¤ÆÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¶²¤ì¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢Ì¤Íè¤ò¾È¤é¤¹´õË¾¤Ø¤ÈÆ³¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø🔥¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤🔥¡Ù¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¡¢WANIMA¤«¤é¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë