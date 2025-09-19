¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡×²Ä·è¤Î¸ø»»¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌÀ»Ô¤Î¾òÎã°Æ ¼è¤ê²¼¤²µá¤á»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬139¿ÍÊ¬¤Î½ðÌ¾Äó½Ð
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡×¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¡£È¿ÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±¥°¥ëー¥×¤¬9·î19Æü¡¢½ðÌ¾¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¥°¥ëー¥×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¾òÎã°Æ¤ò¹Í¤¨¤ë»ÔÌ±¤Î²ñ¡×¤¬19Æü¡¢¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¤Ë¾òÎã°Æ¼è¤ê²¼¤²¤òµá¤á¤ë139¿ÍÊ¬¤Î½ðÌ¾¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Éâ»ÔÄ¹¤Ï½ðÌ¾¤ò¼õ¤±¤È¤ê¡¢»ÔÌ±¤Îµ®½Å¤ÊÀ¼¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¹¥Þ¥Û¾òÎã°Æ¤ò¹Í¤¨¤ë»ÔÌ±¤Î²ñ¡Ù¤Î¹â»³Ê¸»ÒÂåÉ½¡§
¡Ö»ÔÌ±´¶³Ð¤È¡¢»ÔÌò½êÆâ¡¦»ÔÄ¹¤È¤Î´¶³Ð¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤À¤Í¤È¡¢Ç§¼±¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÔµÄ²ñ¤ÎÊÝ¼é·ÏºÇÂç²ñÇÉ¤ä¸øÌÀ¡¢°ìÉô¤Î1¿Í²ñÇÉ¤¬¾òÎã°Æ¤Ë»¿À®¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢22Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·è¤¹¤ë¸ø»»¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
