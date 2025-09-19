¥¤¥±¤Æ¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤Í¡ª


PTAÌò°÷¤òÃÇ¤ì¤º¥â¥ä¥â¥ä¡£É×¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê¤Ò¤È¤³¤È¤Ë¥«¥Á¥ó¡ª¡¿Â©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¾ì½ê¤Ç1¡Ê1¡Ë

Âç¼ê¶ä¹Ô¤Î°ìÈÌ¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ê¿ÅÄ¤µ¤ä¤«¤Ï¡¢Ç°´ê¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¡£Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤Ï°å»Õ°ì²È¡¦¹â¿ù²È¤ä¡¢Áí¹ç¿¦¤È¤·¤Æ¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤àÆ±Î½¡¦Æà¡¹»Ò¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄãÁØ³¬¤È¹âÁØ³¬¤Î³Êº¹¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®ÀÓ¤ä³ØÎò¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ¯¼ý¤Þ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤È¤ÎÈæ³Ó¤ËÇº¤ß¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤µ¤ä¤«¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¡¦¥Þ¥ß¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹Á¶è¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ó²ó¤ê¡¢Ì´¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£

ÅÔÆâ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼»ÅÊ¤äÍ¥±Û´¶¡¢¸ÉÆÈ¤¬¸òºø¤¹¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¾×·â¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÊ¸³Ø¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª¡¡ÃíÌÜ¤ÎÏÃÂêºî¡ØÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¾ì½ê¤Ç1¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï ³°»³·°¡Ê¸¶ºî¡Ë¡¢¥ª¥¬¥ï¥µ¥é¡ÊÌ¡²è¡Ë¤Î½ñÀÒ¡ØÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¾ì½ê¤Ç1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¤¨¡Ä


¤³¤ì±¿Å¾¤Ç¤­¤ó¤Î¡©


Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·


¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥¤¡ª


¤³¤³¤Ç¤Ï»äÃ£¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿


ºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿


»äÃ£¤Ï¤à¤·¤íå«¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿


¤ª¸ß¤¤ÂçÊÑ¤À¤±¤É°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦


¤â¤¦Åìµþ¤ËºÑ¤à¤Î¤ÏÌµÍý¤«¤Ê


Åìµþ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂà¶þ¤ÊÉ÷·Ê¤Ç¤·¤ç


¡ÖÅìµþ¡×¤ò¹ß¤ê¤¿¤ó¤À¤Ê


Ãø¡á¥ª¥¬¥ï¥µ¥é¡¢³°»³·°¡¿¡ØÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¾ì½ê¤Ç1¡Ù