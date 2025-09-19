¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼1 + 2¡Ù¤¬10·î2ÆüÈ¯Çä¡¢Amazon¤Ê¤é13%OFF
ËÜÆü2025Ç¯9·î19Æü¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤«¤é2025Ç¯10·î2Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼ + ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼ 2 -Switch¡Ù¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Wii¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿2ËÜ¤Î¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ò1ËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¹ë²Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¹¤è¡ª
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤¬¿Ê²½¤·¤ÆSwitch¤ËÅÐ¾ì¡ª 1ËÜ¤Ç2ºî¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹ë²Ú¤Ê¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤¬¡¢¸ø¼°²Á³Ê¤è¤ê13%¥ª¥Õ
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÌ¾ºî¤¬¿Ê²½¤·¤ÆSwitch¤ÇºÆÅÐ¾ì¡ª
Wii¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿2ËÜ¤Î¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ò1ËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¹ë²ÚÈÇ¡£½ÅÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ±¡¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥ª¤¬À±¤«¤éÀ±¤Ø¤ÈÈô¤Ó°Ü¤ê¡¢360ÅÙ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë±§Ãè¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø1¡Ù¤Ç¤Ï¥í¥¼¥Ã¥¿¤È¥Á¥³¡¢¡Ø2¡Ù¤Ç¤Ï¥è¥Ã¥·¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Þ¥ê¥ª¤Ï¡Ö¥Ï¥Á¥Þ¥ê¥ª¡×¤ä¡Ö¥ª¥Ð¥±¥Þ¥ê¥ª¡×¤È¤·¤ÆÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»È¤¤¡¢¥è¥Ã¥·¡¼¤â¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥ó¥è¥Ã¥·¡¼¡×¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¥è¥Ã¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¹¤è¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¸þ¾å¡õ¤ª¤¿¤¹¤±¥â¡¼¥ÉÅëºÜ¤Ç¤è¤êÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¯
SwitchÈÇ¤Ç¤ÏWiiÈÇ¤è¤ê²è¼Á¤¬¸þ¾å¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¶ä²Ï¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿¼¤¯´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¤ª¤¿¤¹¤±¥â¡¼¥É¡×¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£ÂÎÎÏ¤¬Áý¤¨¡¢Íî²¼¤·¤Æ¤â¤½¤Î¾ì¤«¤éºÆ³«²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ø1¡Ù¤Ë¤Ï¥í¥¼¥Ã¥¿¤¬ÆÉ¤à³¨ËÜ¤Ë¿·¾Ï¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø2¡Ù¤Ç¤ÏÁ´4¾Ï¤Î¿·¤·¤¤³¨ËÜ¤â¼ýÏ¿¡£Joy-Con¤ò»È¤¨¤Ð2¿Í¥×¥ì¥¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢2P¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥à²ó¼ý¤äÅ¨¤ÎÆ°¤¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¤¤ëÌÌÇò¤¤¥®¥ß¥Ã¥¯¤â¡ª
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯9·î19Æü15»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
