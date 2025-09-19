BIGHIT MUSIC¡¢¿·¤¿¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡¡LA¤È¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤â
¡¡BIGHIT MUSIC¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ø2025 BIGHIT MUSIC GLOBAL AUDITION¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2007Ç¯°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃËÀ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â±þÊç¤Ç¤¡¢Ê¬Ìî¤òÌä¤ï¤º¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¸ÄÀ¤ò¼«Í³¤Ê·Á¼°¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ËÜÆü9·î19Æü¤«¤é12·î7Æü¤Þ¤Ç¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ±þÊç²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ï10·î18Æü¤«¤é12·î7Æü¤Þ¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¢¥·¥É¥Ëー¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¢¥Ûー¥Á¥ß¥ó¡¢¥Ï¥Î¥¤¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¡¢ÂæËÌ¡¢¥½¥¦¥ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦13ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¼õÉÕ¤Ë¤Æ»²²Ã²ÄÇ½¡£Âçºå¤Ï11·î29Æü¡¢Åìµþ¤Ï11·î30Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎThe Source OC¤È¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎEmSphere¤Ç¤Ï¡¢K-POP¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£AI¥ªー¥Ç¥£¥ª´ë¶È Supertone¤ÎAIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òBIGHIT MUSIC½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²»À¼¤È¾È¹ç¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·ë²Ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤Ç¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢BIGHIT MUSIC¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¡¢K-POP¤ÈAIµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÈÁÏÅª¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥åー¤òÌ´¸«¤ëÊý¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
