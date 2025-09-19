¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ßBEAMS¡ª¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈBEAMS¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSTARBUCKS STAND by BEAMS(¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥¿¥ó¥É ¥Ð¥¤ ¥Ó¡¼¥à¥¹)¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëCORE Collection(¢¨ÄÌÇ¯ÈÎÇä¤òÍ½Äê)¤ò´Þ¤ó¤À¥³¥é¥Ü¥¦¥§¥¢¤ä¥Ü¥È¥ë¤Ê¤ÉÁ´16·¿(31¥¢¥¤¥Æ¥à)¡£2025Ç¯9·î12Æü¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¡¢¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥é¥¤¥Õ ²£ÉÍ¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(¢¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯BEAMS¤ÎÅ¹Æ¬¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ)¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹TOGO¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Á´16·¿¡¦31¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë
¡ÖSTARBUCKS STAND by BEAMS¡×¤Ï¡¢¡È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤¢¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤ò¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖCORE Collection¡×¤Ï¡¢ÄÌÇ¯³èÌö¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»×¤ï¤»¤ë¡ØLOGO ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ ¥¨¥×¥í¥ó¡Ù(6600±ß)¤Ê¤É¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£µÙÆü¤Ï¡¢ÆüÍËÂç¹©¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥ï¡¼¥¯¡¢¤ªÁÝ½ü¤Ê¤É¡¢Ä«¤«¤é¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï°ìÆüÃå¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ê¤ó¤Ç¤âÆþ¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥×¥í¥ó¤Î¾å¤«¤é¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë·è¤Þ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖSTARBUCKS STAND by BEAMS¡×¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡ÖLOGO T¥·¥ã¥Ä¡×(8800±ß)¤ä¡¢¡ÖLOGO ¥¯¥ë¡¼¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×(1Ëü7600±ß)¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î¸åÀ÷¤á²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¥«¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¡×(4Ëü4000±ß)¤ä¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡×(3Ëü8500±ß)¤Ê¤É¤â¡¢Æü¾ï¥³¡¼¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ó¡¼¥à¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥é¥¤¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSTARBUCKS STAND by BEAMS¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òº£¸å¤âÄê´üÅª¤ËÈ¯É½Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£µ¨Àá¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·ºî¤Ë¤â¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸=Ê¿°æ¤¢¤æ¤ß
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
