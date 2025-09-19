¸¶Çúµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¡ÖÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î»ØÆ³¼Ô¤é¤Î»ÒÂ¹¤¬Ä¹ºêË¬Ìä¡×ÈïÇúÃÏ¤«¤éÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µÈ¯¿®¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÇÂÐÎ©¤·¤¿»ØÆ³¼Ô¤é¤Î»ÒÂ¹¤¬¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤Ë½¸¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¶¤ä½¡¶µ¡¢Îò»Ë¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢ÈïÇúÃÏÄ¹ºê¤«¤éÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÛê ±Ñµ¡¸µÁíÍý¤Î¤ÒÂ¹¤ä¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤òÌ¿¤¸¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥ëー¥Þ¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹¤é5¿Í¤Ç¤¹¡£
ÀïÁè¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤á¤¶¤·³èÆ°¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡Ö¥¢ー¥¹¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÊ¿ÏÂ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢5¿Í¤Ïº£·î14Æü¤Ë¤Ï¹Åç»Ô¤ÎÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±à¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê¤ËÅþÃå¤·¤¿»ÒÂ¹¤é¤ÏÊ¿ÏÂµÇ°Áü¤ÎÁ°¤Ç¸¥²Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¸¶Çú¤Îµ¾À·¼Ô¤é¤ËÄÉÅé¤Îµ§¤ê¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅìÛê±Ñµ¡¸µ¼óÁê¤Î¤ÒÂ¹ ÅìÛê ±ÑÍø¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆüÊÆ¤ÎÏÂ²ò¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¼ê¤ò°®¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Çº£¸å¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡Ê¥È¥ëー¥Þ¥ó¸µÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹ ¥¯¥ê¥Õ¥È¥ó¡¦¥È¥ëー¥Þ¥ó¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ë¸¶Çú¤Ï¡¢¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤òÇË²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü ¸¶Çú¤Ï¡¢¤è¤ê°ÒÎÏ¤¬Âç¤¤¯¤µ¤é¤Ë´í¸±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡£¤¤Î¤¦¤ÎÅ¨¤Ï¤¤ç¤¦¤ÎÍ§¡×
21Æü¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ÇÊ¿ÏÂ¤òÁÊ¤¨¤ë¥¹¥Ôー¥Á¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£