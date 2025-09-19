¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡×¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¸þ¤±¤Æ·¼È¯³èÆ°¡¡20Æü¤«¤éÄ´ºº½ñÎàÇÛÉÛ³«»Ï¡¡5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¡
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£20Æü¤«¤é³ÆÀ¤ÂÓ¤ËÄ´ºº¤Î½ñÎà¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¸©¤Î¿¦°÷¤¬¡¢Ä´ºº¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡19ÆüÄ«¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¼¯»ùÅçÃæ±û±ØÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·¼È¯³èÆ°¡£¸©¤¬¡¢Ä´ºº¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤è¤¦¤È¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñÀªÄ´ºº¤Ï¡¢5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¹ñÆâ¤Ë½»¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñ¤¬¿Í¸ý¤äÀ¤ÂÓ¿ô½¢¶È¤Î·ÁÂÖ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡19Æü¤Ï¡¢¸©¤Î¿¦°÷¤é¤¬¡¢Ä´ºº¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥é¥·¤ä¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ«¤ÎÄÌ¶Ð»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆÎÉ¤¤PR¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¹ñÀªÄ´ºº¤Ï¡¢Á´¿ôÄ´ºº¤Ç¡¢Á´°÷»²²Ã¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¡¡20Æü¤«¤éÄ´ºº°÷¤¬³ÆÀ¤ÂÓ¤ËÄ´ºº½ñÎà¤òÇÛ¤ê¤Þ¤¹¡£½ñÎà¤Ç¤Î²óÅú¤Ï¡¢10·î1Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î²óÅú¤Ï¡¢½ñÎà¤¬ÆÏ¤¼¡Âè¡¢20Æü¤«¤é10·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£