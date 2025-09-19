¥½¥Ë¡¼¤È¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤¬¥³¥é¥Ü Ì¾µ¡¡ÖMDR-CD900ST¡×¤È¥¥ã¥Ã¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¥½¥Ë¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï9·î19Æü¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖMDR-CD900ST¡×¤È¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡Ê¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¡Ë¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃíÊ¸¼õÉÕ¤ò¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3Ëü6300±ß¡£300¸Ä¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤À¡£
¡¡THE FIRST TAKE¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë°ìÈ¯»£¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁ¯ÌÀ¤ËÀÚ¤ê¼è¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï9·î10Æü»þÅÀ¤Ç1130Ëü¿Í¡£2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Ìó400ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë700¶Ê°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MDR-CD900ST¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤È¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¥Ý¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÈÂÑµ×À¤òÄÉµá¤·¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ËÅ¬¤·¤¿¹â¤¤Ê¬²òÇ½¤È¡¢ÏÄ¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤¸¶²»¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë±è¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼Á¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤â½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTHE FIRST TAKE¡ßMDR-CD900ST ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óBOX¡×¤Ï¡¢MDR-CD900STËÜÂÎ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNEW ERA¡×¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º9TWENTY¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥Ã¥×¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò°ìÈ¯»£¤ê¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¡ÖA MUSIC MOMENT¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬»É½«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Î¥í¥´»É½«¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼Ä´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¡Ê57¡Á61cm¡Ë¡£
¡üÈóÇäÉÊ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥³¥é¥Ü¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
