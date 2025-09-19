Snow ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¡õ¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤ò¡Ø²«¶â¤Î¥ï¥ó¥¹¥×ー¥ó¡ª¡Ù¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º½ËÊ¡
9·î23Æü¤ËTBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø²«¶â¤Î¥ï¥ó¥¹¥×ー¥ó¡ª¡Ù¤Ë¡¢Snow Man¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤Î¤¿¤á¤ËÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎSnow Man¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È´ÜÍÍ¡É¤³¤ÈSnow Man¶þ»Ø¤ÎÎÁÍý¹¥¤¤Ç¤¢¤ëµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò¡È²«¶â¤Î¥ï¥ó¥¹¥×ー¥ó¡É¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÁÍý¤òÈäÏª¤¹¤ë¡¢¿©¤ÎÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
º£²ó¡¢°ñ¾ë¸©¤òË¬¤ì¤¿´ÜÍÍ¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¢¥ïー¡¦¸åÆ£µ±´ð¤ÈÇÐÍ¥¡¦°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤È¤È¤â¤Ë2024Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦´õ¾¯¤Ê¿·ÉÊ¼ï¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡È¤¤ß¤Þ¤í¤³¡É¤Î¼ý³Ï¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¥í¥±¤ÎÁ°Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿°ëÂ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎSnow Man¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÈª¤ÇÇÀ²È¤µ¤ó¤ËÊ±¤·¤¿¿¼ß·¤¬¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Ä¤Ä°ì½ï¤Ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¼ý³Ï¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ°ëÂ¼¤Ï¿¼ß·¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?¡¡´ÜÍÍ¤â»×¤ï¤º¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ë¡ÈÇÀ²ÈÈÓ¡É¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³¤Á¯¹¥¤¤Î°ëÂ¼¤Î¤¿¤á¤Ë´ÜÍÍ°ì¹Ô¤¬¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤¬ÊÂ¤ÖÆá²ÑÌ«¤Î»Ô¾ì¡£¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê³¤Á¯¿©ºà¤ò³Æ¡¹¤Ç¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¹ØÆþ¡£ ¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤¿¤Á¤Ë°ìÆ±Âç¶½Ê³¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤Î»«¤Êý¤ò´ÜÍÍ¤È°ëÂ¼¤¬¥×¥í¤«¤é³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£¹©Äø¤¬Â¿¤¯»«¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥¤¥«¤À¤¬¡¢¥×¥í¤Îµ»¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¢£¥Ñー¥Æ¥£¥¿¥¤¥à¤¬³«Ëë¡ª¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÏ¢Â³¤Ë°ëÂ¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡©
¤¤¤è¤¤¤è°¦¤µ¤ì¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÄ´Íý³«»Ï¡£ ´ÜÍÍ¡õ¸åÆ£¥Áー¥à¤È°ëÂ¼¡õ¿¼ß·¥Áー¥à¤ÎÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÁÍý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤â¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¡¢³Ú¤·¤²¤Ê´ÜÍÍ¤È¸åÆ£¡£°ìÊý¡¢°ëÂ¼¤È¿¼ß·¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú²÷¤Ê¥Î¥ê¤Ç¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤éÄ´Íý¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
»Ô¾ì¤Ç¡¢¿©»ö²ñ¾ì¤Ç¡Ä´ÜÍÍ¤ä¿¼ß·¤¬1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ°ëÂ¼¤Ë¿ô¡¹¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ°ëÂ¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¡¡°ëÂ¼¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤½Ð±é¼Ô¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ø²«¶â¤Î¥ï¥ó¥¹¥×ー¥ó¡ª¡Ù¤Ï¡¢9·î23Æü22»þ¤«¤éÊüÁ÷¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS·Ï¡Ø²«¶â¤Î¥ï¥ó¥¹¥×ー¥ó¡ª¡Ù
09/23¡Ê¶â¡Ë22:00～22:57
MC¡§µÜ´ÜÎÃÂÀ¡ÊSnow Man¡Ë
¥²¥¹¥È¡§°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¡ÊSnow Man¡Ë¡¢¸åÆ£µ±´ð¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¢¥ïー¡Ë
(C)TBS
