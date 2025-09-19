20Æü¤Ï¼¡Âè¤Ë±«Ž¥É÷¤È¤â¤Ë¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¡¢ºÆ¤Ó¡Ö·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤(19Æü18»þ40Ê¬¸½ºß)¡Ã¿·³ã¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
ÅÚÆü¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¡Ú·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¡Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó
¤³¤Î»þ´Ö¡¢¸©Æâ¤Ë·ÙÊó¤äÃí°ÕÊó¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡20Æü(ÅÚ)¤ÎÅ·µ¤
¡¦¾å±ÛÃÏÊý
Ä«¤â°ìÉô±«¤¬¤Ñ¤é¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Û¤É¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏÍë±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ãæ±ÛÃÏÊý
Å·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¡¢Í¼Êý¤«¤é¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìë¤Ï³ÆÃÏ¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ¶¯¤¯¹ß¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦Ä¹²¬»Ô¤È»°¾ò»Ô¼þÊÕ
»±¥Þー¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í¼Êý¤«¤é±«¤Î¹ß¤ê¤À¤¹¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìë¤Ï¹¤¯ËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï29¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
²¼±Û¡§¿·³ã»Ô¼þÊÕ¤Èº´ÅÏ
¸á¸å¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤Íë±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±è´ßÉô¤Ç¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á²£²¥¤ê¤Î±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦²¼±Û¡§Â¼¾å»Ô¤«¤éÀ»äÆÄ®
Ãë¤´¤í¤«¤é¼¡Âè¤Ë±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ï¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡Ú·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¡Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¡¢Ãí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡É÷¤ÈÇÈ
20Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢²¼±Û¤Èº´ÅÏ¤Ç¼¡Âè¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢³¤¾å¤Ï¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÇÈ¤Ï¡¢¾å¡¦Ãæ±Û¤Ç¤Î¤Á2m¡¢²¼±Û¤Ç¤Î¤Á2.5m¡¢º´ÅÏ¤Ç¤Î¤Á3m¤È¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡½µ´ÖÍ½Êó
21Æü(Æü)¸áÁ°Ãæ¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¸á¸å¤â±«¤Î¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
22Æü(·î)～24Æü(¿å)¤Ï½©À²¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢25Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤ÏÅ·µ¤¤¬¤¯¤º¤Ä¤±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£20Æü(ÅÚ)¤ÎËÌ¿®±Û¤ÎÅ·µ¤
¼þÊÕ³ÆÃÏ¤â¡¢¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌÎ¦3¸©¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
20Æü(ÅÚ)¤Ï¼¡Âè¤ËÉ÷¡¦±«¤È¤â¤Ë¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£21Æü(Æü)¤âÂç±«¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
