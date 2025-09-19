¡ÚMLB¡ÛÌÀÆü¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡©¡¡Æ±ÃÏ¶è¡ÈCY¾Þº¸ÏÓ¡É¤«¤é52¹æ¥¢ー¥Á¤ÇÏ¢¾¡¤Ê¤ë¤«¡Ú9·î20Æü¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡Û
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー12Ç¯ÌÜ¤Î¥í¥Óー¡¦¥ì¥¤Åê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤è¤ê¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï17ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1»Íµå
Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢33ºÐ¤Î¥ì¥¤¡£2021Ç¯¤ËËÉ¸æÎ¨2.84¡¢248Ã¥»°¿¶¤Ç¥¢¡¦¥êー¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Þ¥ê¥Êー¥º½êÂ°»þ¤Î23Ç¯¤Ëº¸Éª¤Î¥È¥ßー¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ø¥È¥ìー¥É¤µ¤ì¤¿¡£¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ç5µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤À¡£º£µ¨¤Ï31ÀèÈ¯¤Ç11¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.50¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µå¼ï³ä¹ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ93.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó150.6¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤¬51.6¡ó¡¢¥¹¥é¥¤¥Àー¤¬22.6¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¤Û¤Ü2µå¼ï¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤È¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«ー¥Ö¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÂÇ¤Á¼è¤ë¥Õ¥é¥¤¥Üー¥ë¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤À¡£
ÂçÃ«¤Ï¥ì¥¤¤ÈÄÌ»»18ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢17ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1»Íµå¡£¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤È¥¹¥é¥¤¥Àー¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë¶ìÀï¤·9»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î°ìÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çーÅê¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤ò±ç¸î¤Ç¤¤ë¤«¡£
¢£»î¹ç¾ðÊó
¥É¥¸¥ãー¥¹vs.¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä
»î¹ç³«»Ï¡§ÆüËÜ»þ´Ö9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ10Ê¬
Ãæ·Ñ¾ðÊó¡§NHKÁí¹ç¡¿¥µ¥Ö102ch¡¢MLB.tv¡¢SPOTVNOW¡¢J Sports4