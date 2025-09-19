»³²¼ÃÒµ×¤¬¸«¤»¤¿¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ìå«¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡¢´ñÀ×¤Î¡È¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡É¤È¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡9·î17Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»³²¼ÃÒµ×¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÔÀµÁõwith¸åÇÚ¡Çs¡Õ¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸µSexy Zone¤ÎÃæÅç·ò¿Í¡¢9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô´ñÀ×¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡Õ¡Ô¹ñÊõµé¤ÎÊÂ¤Ó¡Õ¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»³²¼¤µ¤ó¤Ï16Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ø¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥ì¥¤¥É¥¹ ¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ç¥¤ ¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë»³²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»þ·×¡Ø¥ª¥¯¥È ¥í¡¼¥Þ¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡Ø¥ª¥¯¥È ¥í¡¼¥Þ¡Ù¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÃæÅç¤ÈÌÜ¹õ¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁõ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥¤¥ë¡¦¥Á¥ç¥³¥é¡¼¥È¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥³¥ì¥Ä¥£¥ª¡¼¥Í¡¦¥Ê¥¿¡¼¥ì2024¡Ù¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¡Ø¥ª¥¯¥È ¥í¡¼¥Þ ¥Ê¥Á¥å¥é¥ê¥¢¡Ù¥â¥Ç¥ë¤Î»þ·×¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡Ø¥»¥ë¥Ú¥ó¥Æ¥£¡Ù¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏFENDI¤ÇÆüËÜ¿ÍÃËÀ½é¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢¹õ¤Î¥Ù¥í¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÇÂ·¤¨¤¿»ØÎØ¤ä¥Ö¥í¡¼¥Á¡¢»þ·×¤òFENDI¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¹ª¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤Ï3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ô³ÆÀ¤Âå¤Î¹ñÊõµé¤¤¤±¤á¤ó¡¢¤·¤«¤âº£¤Ï³èÆ°¤Î¾ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤Ë°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡©¡Õ
¡Ô¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ´éÌÌÊÐº¹ÃÍ¤¬¥«¥ó¥¹¥ÈÄ¶¤¨¤Æ¤ë¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡©¡©¡Õ
¡Ô¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¤¬1²Õ½ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¤È¤«»þ¶õ¤ÎÏÄ¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¡Õ
¡¡3¿Í¤Î¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¶¦±é¤Ë¶½Ê³¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤Ï¡¢Âà½ê¼Ô¤È¸½Ìò¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¹¤éÆñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ê¤É¤Îº®Íð¤ò·Ð¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤·¤¬¤é¤ß¤¬Çö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢»³²¼¤µ¤ó¤âInstagram¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1Ëç¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡º£¸å¡¢3¿Í¤¬Æ±¤¸ÉñÂæ¤äºîÉÊ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£