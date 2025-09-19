¿§¡¹¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢iPhone AirÀìÍÑ¤ÎMagSafe¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢°¤¯¤Ê¤¤¤«¤â
¡ÖiPhone Air MagSafe¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢iPhone Air¤È°ì½ï¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¤ä¤ä¿´¤â¤È¤Ê¤¤iPhone Air¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»þ´Ö¤ò¡¢ºÇÂç65¡óÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¿´¶¯¤¤ÁêËÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Çö¤µ¤È·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎiPhone Air¤ËÄÉ²Ã¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÃå¤±¤Á¤ã¤¦¤È¡¢Ê¬¸ü¤¯½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ÎËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ã¤×¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¤ä¤¤¤Î¤ä¤¤¤Î¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤¤¤¶¼ÂÊª¤ÎMagSafe¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö¤ï¤ê¤È¥¢¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤óApple¡¢¸À¤¤²á¤®¤¿¡ª
½Å¤¯¤Ï¤Ê¤ë¡¢¤Ç¤â¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÏÎÉ¤¤
Ã±ÉÊ¤Ç¸«¤ë¤ÈApple¥í¥´Æþ¤ê¤ÎÇò¤¤ÈÄ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
iPhone Air¤ÎÇØÌÌ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¥«¥á¥é¥Ð¥ó¥×¤Î²¼ÉôÁ´ÂÎ¤òËþÊ×¤Ê¤¯Ê¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
iPhone Air¤Î¸ü¤ß¤Ï5.6mm¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¸ü¤ß¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤ÎÁ´ÂÎ¤Î¸ü¤ß¤Ï¡¢10mm¤Á¤ç¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½Å¤µ¤Ï¼ÂÂ¬ÃÍ¤Ç126g¡£iPhone Air¤Î½ÅÎÌ¤¬165g¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¤·»»¤¹¤ë¤È291g¤Û¤É¡£S¥Ú¥óÅëºÜ¤ÎGalaxy S24 Ultra¤¬233g¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â300g¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶¥¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê½Å¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ì¤¬¼Â¤Ë¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥¨¥Ã¥¸¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ä»ØÀè¤ËÍ¥¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ê¤É¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤âÌäÂê¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÉÕ¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â1ÆüÃæ»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËiPhone Air¤ËÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤êMagSafe¤ÎµÛÃå¤â¶¯ÎÏ¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤«¤é½Ð¤·Æþ¤ì¤¹¤ëºÝ¤â¡¢ÊÑ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
iPhone Air¤òÁª¤ó¤À¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¤Ð¡¢°ì¹Í¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¥¢¥ê
¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÉÕ¤±¤¿¤éiPhone Air¤ÎÍøÅÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤ÎÄÌ¤ê¡£¸ü¤ß¤â½ÅÎÌ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¡¢Air¤ÊÂÎ¸³¤Ï¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ëÎÎ°è¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤·¤¿¡£iPhone Air¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò»È¤¦»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ê¤é¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¥¬¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡£
iPhone AirÀìÍÑ¤Ã¤Ý¤¤¶õµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢AirPods¤Ê¤É¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÌµÍý¤ä¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ì¤ÐÂ¾¤ÎiPhone¤Î½¼ÅÅ¤â¤Ç¤¤¿¡Ë¡£»ý¤Á½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¼«Âð¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ë¤ÇAirPower¤Î¤è¤¦¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤«¡£
Source: Apple