¡ÖÃæÃ«¤¯¡Á¤ó¡¢¤¢¤È1¾¡¡ª¡¡12·î¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯5·î¤Ë°ì½ï¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡9·î14Æü¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢Åý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬WBA»ÃÄê²¦¼Ô¡¦¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ò3¡Ý0¡ÊÈ½Äê¤Ï117¡Ý111¡¢118¡¼110¡¢118¡¼110¡Ë¤ÇÂà¤±¡¢»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë5ÅÙ¤á¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂÆ±»þËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Ö´°¾¡¤Ç¤·¤¿¡£°æ¾å¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Ê¤«¤ÇºÇ¶¯¤Èëð¤ï¤ì¡¢ÂÐÀïÁ°¤Ï¡Ø¤â¤·¤ä¡©¡Ù¤ÎÀ¼¤Þ¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï1¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éºÇ½ª12¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç´°Á´¤Ë»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¤³¤¦¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¤³¤¦¡Ù¤È ¡È¸ø³«¥ì¥Ã¥¹¥ó¡É ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÎÏº¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°¦¾Î¤Î¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ËÜ¿Í¤â¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´î¤Ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇÃæ¤Ë¼«¤éÏÃ¤òÃæÃÇ¤·¡¢´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤ËËÁÆ¬¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ï²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ°æ¾å¤Ë¾Ð´é¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£²ñ¾ì¤Ï»î¹çÆ±ÍÍ¡¢Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é4Æü¤¿¤Ã¤¿9·î18Æü¡¢º£ÅÙ¤ÏÃæÃ«¤¬°æ¾å¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎM¡¦T¤Çµ¼Ô²ñ¸«¡£ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎWBC¡¢IBF¤Î2ËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¤·¡¢³¬µé¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢°æ¾åvs.ÃæÃ«¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥«¡¼¥É¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæÃ«¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤âÃúÇ«¡£Èó¾ï¤Ë¹¥ÀÄÇ¯¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éð¹ü¤Ç°ìÅÙ·è¤á¤¿¤é¤È¤³¤È¤óÆÍ¤¿Ê¤àÀ³Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÃæÃ«¤È³ÊÆ®µ»¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¾®3¤Î¤È¤¡£Î¾¿Æ¤¬Îéµ·ºîË¡¤ò³Ø¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¡¢¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½¿ÈÄ¹171¥»¥ó¥Á¤È¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¹¿È¤À¤¬¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ï¾®ÊÁ¤Ç¶Ë¿¿¶õ¼ê¤Ç¤ÏÏ¢ÀïÏ¢ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ÂÎ½ÅÊÌ¤¬¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢Ãæ³Ø1Ç¯¤ÇÀ¤³¦Ä©Àï3ÅÙ¤ÎÀÐ°æ¹»°»á¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëKOZO¥¸¥à¤ËÆþÌç¤·¤¿¡£
¡ÖÀÐ°æ²ñÄ¹¤ÏÃæÃ«¤ÎÁÇ¼Á¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤Ï¡ØÀäÂÐ¤ËÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÃ«¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÃæÂ´¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÀÐ°æ²ñÄ¹¤¬34ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇµÞ»à¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÐ°æ²ñÄ¹¤È¤Î¡ØÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¡Ù¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢15ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÃ±¿È¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¤¤«¤Ë°Õ»Ö¤¬¶¯¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ä¸µÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤È¤â¤Ë°æ¾å¤¬¾å¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÃæÃ«¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤âÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤·¡¢¿ÈÄ¹¤âÃæÃ«¤¬7cm¤â¹â¤¤¡£ÂÎ³Êº¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡9·î18Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÁí¹ç¸ä³ÚÄ£¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡×¤Î¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Ï°æ¾åÂÐWBCÆ±µé1°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë°æ¾å¤Î¸µ¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Áê¼ê¤ÇWBCÆ±µé8°Ì¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯5·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë ¡ÈºÇ¶¯·èÄêÀï¡É ¤òÁ°¤Ë¡¢Æ±¤¸Æü¡¢Æ±¤¸²ñ¾ì¤Ç2¿Í¤¬½é¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÃæÃ«¤¬31ÀïÁ´¾¡¡Ê24KO¡Ë¡¢°æ¾å¤¬31ÀïÁ´¾¡¡Ê27KO¡Ë¡£·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤Ë¨¡¨¡¡£