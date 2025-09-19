²Öß·¹áºÚ¡¢Î¥º§Êó¹ðÄ¾¸å¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¼Ì¿¿¡×Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡ÈÎ¥º§¥¤¥¸¥ê¡É¤Ë¥¥ì·Ý¤ÇÂÐ±þ¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¶»Ãæ
¡¡9·î14Æü¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯À¼Í¥¤ÎÉ×¡¦¾®Ìî¸¾Ï¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë²Öß·¤ÎX¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö²Öß·¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à»þÂå¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢14ºÐ¤ÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î´ÅÏª»ûÌªÍþÌò¤ä¡¢¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¤ÎÃæÌî°ì²ÖÌò¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¥º§¤·¤¿¾®Ìî¤µ¤ó¤â»ÒÌò½Ð¿È¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À¼Í¥¤ÎÆ»¤Ø¡£¡Ø¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡Ù¤Î¹õ»Ò¥Æ¥Ä¥äÌò¤ä¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Î¥æ¡¼¥êÌò¤Ê¤É¡¢ÍÌ¾¤ÊºîÉÊ¤ËÂ¿¿ô¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤À¼Í¥Æ±»Î¤ÎÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Î¥º§¤ÎÈ¯É½¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡14Æü¡¢²Öß·¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¡Ô¤³¤ÎÅÙ»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Î¥º§¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¡¢¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÊó¹ð¡£¡ÔÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Î°ã¤¤¤«¤éÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÍýÍ³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ±¤¸14Æü¤Î²Öß·¤ÎX¤Ë¤Ï¡Ô¤³¤Î¸å22»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÌÀ¼£presents²Öß·¹áºÚ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê?¡Ù¤Ç¤¹¡¡¤Õ¤Ä¤ª¤¿¡õ¡Ö·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¥á¡¼¥ë¤ò¤´¾Ò²ð!Ä°¤¤¤Æ¤Í¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤ÆÎ¾¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤òÄ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢14Æü22»þ30Ê¬¤«¤é¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø²Öß·¹áºÚ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê?¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢²Öß·¤Ï¾®Ìî¤È¤ÎÎ¥º§¤òÆùÀ¼¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡X¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡Ô¹Ý¥á¥ó¥¿¥ë¡Õ
¡ÔÎ¥º§È¯É½¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤ÏÀëÅÁ¤·¤Æ¤¿¡Õ
¡Ô¤¨?¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤¤?È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ë¤·¡Ä¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Î¥º§È¯É½Ä¾¸å¤Î9·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë²Öß·¤Ø¤Î¡ÈÎ¥º§¤¤¤¸¤ê¡É¤Ë²Öß·ËÜ¿Í¤¬¥¥ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¾®¿ùÎµ°ì¤µ¤ó¤¬¡Ø¿È¤â¿´¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Û¤«¡¢MC¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ª¤Ä¤È¤á¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£5Ç¯´Ö¡Ù¤È²Öß·¤µ¤ó¤Î·ëº§´ü´Ö¤ÈÎ¥º§¥Í¥¿¤Ë·Ú¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×OWV¤Î±ºÌî½¨ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬³ä¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²Öß·¤µ¤ó¤¬¡Ø±ºÌî¤¯¤ó¤¬¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¶ì¸À¤òÄè¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡ÈÎ¥º§¤¤¤¸¤ê¡É¤Ï¤³¤ì¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎKiLa¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¥Î¡¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´Ó¤¯¡Ø¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢²Öß·¤¬ºÇ½é¤ËÄ©Àï¡£KiLa¤«¤é¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¼êÁê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Øº£Ç¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²Öß·¤µ¤ó¤¬¡Øº£Ç¯¡¢¤ª¤Ã¡¢¤ª¤Ã¡¢¤¦¤ë¤»¤¨¡¼¤Ê¡¼¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡Ù¤È¶«¤Ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·X¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ô²Öß·¹áºÚ¤µ¤ó¤ÎÎ¥º§¤¤¤¸¤ê²Ä°¥ÁÛ¡Õ¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö²Öß·¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾®Ìî¤µ¤ó¤È¤Î¡È¹¬¤»¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤âÂ¿¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Î¥º§¤Ø¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²Öß·¤µ¤ó¤â¡Ø¤³¤ÎÌîÏº¡Ù¤È¶«¤Ö¤Ê¤É¡¢ÞÕ¿È¤Î¡È¥¥ì·Ý¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¡È¤¤¤¸¤ê¡É¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤Ë¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡³Ú¤·µ¤¤ÊX¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ³¤¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤â½ª»Ï¡¢¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿²Öß·¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶»Ãæ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡¼¡¼¡£