¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬19Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¡Ö1ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¹ë²÷¤Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë2ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬1»à¤«¤é¾®±à¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ1»à°ìÎÝ¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿4ÈÖ¡¦ËöÊñ¤ÎÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤¬º¸Íã¤ò½±¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½ÓÂ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¼ãÎÓ¡£º¸ÍãÀþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤«¤é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤È»³ºê¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡È´¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÄ¹ÂÇ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç2»à°ìÎÝ¤Ë¡£»³ºê¤ÏÂ³¤¯ºäÁÒ¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£