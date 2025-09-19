ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤È²¬Â¼Ì÷¹¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤¬Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä´ñÀ×¡½¡½¥É¥é¥Þ¡¼¡¦ÀÐ¼ã½Ù¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡ØJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡Ù¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
¡¡18Æü¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎÀÐ¼ã½ÙÎ¨¤¤¤ë¼¡À¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè2ÃÆ¡ØJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡Ù¤¬¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤Û¤«
¡¡Åìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢¾å¸¶¤Ò¤í¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢19Æü¤«¤é¤Ï·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æá´¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤«¤é¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤â»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¡Öd&b Soundscape¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤êË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë²»³ÚÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯°Ê¾å¤ËÇ»Ì©¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÌøÜÛ¸÷Î´¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°DJ¤òÌ³¤á¡¢³«±é»þ¹ï¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Ï¥é¥Õ¤ÊT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤À¤Ã¤¿ÀÐ¼ã¤¬¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£À¾ÅÄ½¤Âç¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢ºÙ°æÆÁÂÀÏº¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Û¥í¥Ù¥Ã¥¯¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢¾¾´Ý·À¡Ê¥µ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢»³ÅÄ¾æÂ¤¡Ê¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡Ë¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë¤Ë¤è¤ëThe Shun Ishiwaka Septet¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖA Love Supreme¡×¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤â¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ë¥È¥ì¡¼¥ó¤Î³Ú¶Ê¡ÖTransition¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºÙ¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¡¼¤Ê±éÁÕ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÁá¤¯¤â¼æ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ½é¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Í£°ìºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡£¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¢¥¤¥Ê¤Ï¡ÖFrail¡×¤ÇÍÅ±ð¤µ¤È¥¥å¡¼¥È¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¤Ç¤ÏÀÐ¼ã¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥à¥ó¥Ù¡¼¥¹Åª¤Ê¥ê¥º¥à¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤â¤È¡¢´ÑµÒ¤È¤Î¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖµîÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²óº£Ç¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ä¤Î¿¿¿´¡×¡£¥¢¥¤¥Ê¤ÏÍçÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿²¬Â¼Ì÷¹¬¤¬ÅÐ¾ì¡£2¿Í¤¬³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç²Î¤¤¡¢¾¾´Ý¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¥µ¥Ã¥¯¥¹¤äÀ¾ÅÄ¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥®¥¿¡¼¤¬¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¸å²¡¤·¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥Ê¤¬¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÉñ¤¤ÍÙ¤ê¡¢¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¼ã¤È¤Ï¥é¥¤¥Ö½é¶¦±é¤È¤¤¤¦²¬Â¼¤Ï¡¢Ì¾ºî¡Ø²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Öµ§¤ê¤Îµ¨Àá¡×¤òÈäÏª¡£¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¡ÖLion Heart¡×¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¬¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¶õµ¤´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖLion Heart¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐ¼ã¤Ï¡¢¡Ö²¬Â¼¤µ¤ó¤È¥¸¥ã¥º¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¡ØRound About Midnight¡Ù¤¬¹¥¤¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡£ËÍ¤â¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¶Ê¡¢¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬°ìÀÆ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê²ÎÀ¼¤È±éÁÕ¤Ç¾ìÆâ¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£²¬Â¼¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥«¥â¥ó¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¤Ú¥Ã¥¿¡¼¡¦ÆüÌîâ«Àµ¤Ë¿¨¤ì¡¢ÀÐ¼ã¤¬¡ÖËÍ¤¬¥¸¥ã¥º¤ÎÆ»¤Ë¹Ô¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡×¤ÈÆüÌî¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£Septet¤Î¤ß¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÌî¤Î¡ÖStill Be bop¡×¡£»¥ËÚ¤Ç¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÀÐ¼ã¤È¤È¤â¤Ë²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¡¢¸åÈ¾¤Ç¤ÏÀ¾ÅÄ¤ÈºÙ°æ¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Î¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£ÃæÈ×¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¼ã¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÅÙÂà¾ì¤·¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤¬Ãæ±û¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¥²¥¹¥È¡¦ÃæÂ¼²ÂÊæ¤¬ÅÐ¾ì¡£10Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¦Æ±¤¤Ç¯¤Î2¿Í¤¬¾þ¤é¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÃæÂ¼¤¬¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤éÂ¨¶½¤ÇÀÐ¼ã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²Î¤Ë¤Î¤»¡¢¡Ö½Ù¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿¶Ê¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥¯¥ì¡¼¥ë¡×¤ò¥Ç¥å¥ªÊÔÀ®¤ÇÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËº¤ì¤Ã¤Ý¤¤Å·»È¡×¤âÂ¨¶½¤Ë¶á¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²Î»ì¤òËÂ¤®¡¢Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤È¼«Í³¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¥·¥Ã¥×¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡Septet¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ¤Ó¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢KID FRESINO¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¶¦±é¡£ÃæÂ¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡ÖMIU¡×¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢²»¤Èµº¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆKID FRESINO¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¹ª¤ß¤Ë¥Õ¥í¥¦¤ò¾è¤»¤¿¡ÖCoincidence¡×¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ÀÐ¼ã¤ÈÀ¾ÅÄ¤ÏÈà¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Å´ÊÉ¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÐ¼ã¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ð¥ó¥É¡¦Answer to Remember¤Î³Ú¶Ê¤ËKID FRESINO¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖRUN¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÑÇï»Ò¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥é¥Ã¥×¤È±éÁÕ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¶Ê¡×¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö·Ü¤È¼Ø¤ÈÆÚ ¡ÁGate of Living¡Á¡×¡£¤³¤³¤Ç¡¢ÃåÊª¤Ë³Þ¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤ÎÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤ä¤Ï¤ê°µ´¬¡£KID FRESINO¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤âÁ¯Îõ¤Ç¡¢Â³¤¯Åìµþ»öÊÑ¤Î¡ÖÇ½Æ°Åª»°Ê¬´Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÇÌ¾¤¬³Þ¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ÑµÒ¤«¤éÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÄÇÌ¾¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤âÀÐ¼ã¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2¿Í¤Îî°íð¡Ê¤«¤¤¤³¤¦¡Ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ï¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡£Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î½êºßÃÏ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÁª¶Ê¤Ï¡¢±Ñ¸ì»ì¤Î¡ÖEXPO Ver.¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¥¸¥£¤Ê±éÁÕ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³ÊÊÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÃ»¤¤Å¾´¹¤ò¶´¤ß¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ù¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥à¡¢DJ¤È¤Î4¿ÍÊÔÀ®¤Ç¡ÖFind You¡×¤ò±éÁÕ¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥º¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿ÀÐ¼ã¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤È¸Ç¤¯°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢¥Ä¥¤¥ó¥É¥é¥àÊÔÀ®¤Ç¡ÖRise and Shine¡×¤òÈäÏª¡£¶Ê¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¾¼ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¤ÈÀÐ¼ã¤¬ÇòÇ®¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤ë¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¤è¤¦¤Ë·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥à¥½¥í¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¶»ÍÙ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£DJ¤¬¥µ¥ó¥×¥é¡¼¤Ç¡Ö²»³Ú¤Ï¿ÍÀ¸¡¢²»³Ú¤Ï¥¢¡¼¥È¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤â¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë±é½Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÀÐ¼ã¤Ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¤Ç¡ÖJelly¡Çs Da Beener¡×¤ò±éÁÕ¡£¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤Î¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÀÐ¼ã¤¬Êú¤¹ç¤¤¡¢ËÜÊÔ¤ÏÂç´¿À¼¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ¼ã¤¬¡Ö¥¸¥ã¥º¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¿¿Í¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ÎÆü½Ð±é¤·¤¿Á´¥²¥¹¥È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¡£¥é¥¹¥È¤ÏÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î¡ÖÄ¹¤¯Ã»¤¤º× ¡ÁIn Summer, Night¡Á¡×¤ÇÂçÃÄ±ß¡£ºÆ¤Ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬ÁíÎ©¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÇÌ¾¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹ë²Ú¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥ê¥ì¡¼¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤Î¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢µ©Í¤ÊºÍÇ½¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¤â¤ÄÀÐ¼ã¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢11·î16Æü¤ËWOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤Ï1¥ö·î¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
