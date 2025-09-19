¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè16Àï¡ÛÃçÆ»ÂçÊå¡¡Æ¨¤²ÀÚ¤ê²÷¾¡¡¡¡ÖµÜÅç¤ÏÃÏ¸µ°Ê¾å¤ËÂç¹¥¤¤¸¤ã¤±¤¨¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè16Àï¡ÖÂè11²ó¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕ¡×¤Ï19Æü¡¢ºÇ½ªÆüÂè12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃçÆ»ÂçÊå¡Ê25¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬¥¤¥ó²÷¾¡¡£º£Ç¯½éV¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ë¤Ï¼Ä¸¶ÈôæÆ¤¬¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¿ù»³´î°ì¤¬3Ãå¡£
¡¡Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ÇÃÇÁ³¤ÎV¸õÊä¤À¤Ã¤¿¸¶ÅÄºÍ°ìÏº¤¬½àÍ¥Æü¤ÎÁ°È¾¥ì¡¼¥¹¤ÇFÃ¦Íî¡£2°Ì¤Î±§Î±ÅÄæÆÊ¿¤â½àÍ¥2ÃåÄÌ²á¤È¤Ê¤ê¡¢3°Ì¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÃçÆ»¤Ë1¹æÄú¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö2ÏÈ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥¤¥ó¤ÎÊý¤¬¾¡¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¤¦¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ï¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¡£¤¢¤È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÆ¨¤²¤ë¤À¤±¡£Í¥¾¡Àï¤Ï´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¥¤¥ó¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Ï¿¤Ó½Å»ë¤ÎÄ´À°¤Ç¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÃË¤¬¡¢º£Àá¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÆÃÄ§¤â¹Í¤¨¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ½Å»ë¤Ë¥·¥Õ¥È¡£¡Ö¿¤Ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡×¡£¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤âÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖµÜÅç¤ÏÁ°²óÍè¤¿»þ¡ÊºòÇ¯1·î10¡Á15Æü¡ËÍ¥¾¡Àï2Ãå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¼Ú¤ê¤òÊÖ¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µÜÅç¤ÏÃÏ¸µ°Ê¾å¤ËÂç¹¥¤¤¸¤ã¤±¤¨¡¢¤Þ¤¿Íè¤ë¤±¤¨¤Î¤¦¡×
¡¡Í¥¾¡¼Ô¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¹ÅçÊÛ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¡¢ÂçÇï¼ê¤â¡£º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¡£¡Ö10·î¤Ë¤Ï¹¾¸ÍÀî¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÊG2¡¢10·î14¡Á19Æü¡Ë¤Î°¶Àû¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾å¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÃçÆ»¡¡ÂçÊå¡Ê¤Ê¤«¤ß¤Á¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë5·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î25ºÐ¡£127´ü¡£°¦ÃÎ»ÙÉô½êÂ°¡£2020Ç¯11·î6Æü¡¢³÷·´°ìÈÌÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯5·î15Æü¡¢¤È¤³¤Ê¤á¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ÄÌ»»3V¡£Æ±´ü¤Ë¤ÏÅÐ¶ÌÈ»É´¡¢À¶¿å°¦³¤¡¢Àî°æË¨¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¡£·ì±Õ·¿B¡£