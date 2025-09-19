°©Àî·ÃÌ´¡¢±Ê°æ¹§Åµ ¿·M¥ê¡¼¥¬¡¼2¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤ÏÉ´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡¢¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢9·î19Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤ÈKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Î¿·M¥ê¡¼¥¬¡¼2¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¾þ¤ë¡£Æ±Âî¤¹¤ë¤Î¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö¤¹¤ëÂçÀèÇÚ2¿Í¡£¤¤¤¤Ê¤êÊÉ¤ò¤Ö¤ÁÇË¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¤«¡£
¡¡±ÊÀ¤½÷Î®¿ý²¦¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¸ª½ñ¤¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ÆM¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿°©Àî¡£½êÂ°ÃÄÂÎ¤«¤é¤â½÷Î®¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎM¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î¥×¥í¿ý»Î¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î¤µ¤ìÊý¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎòÂå¤ÎMVP¤Ë¤Ï½÷ÀÁª¼ê¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤Ï°©Àî¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£¶ÛÄ¥¤Î½éÀï¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤«¡£
¡¡±Ê°æ¤âÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¿ý»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´üÂÔ¤ÎÀ±¤À¡£¥×¥íËã¿ý³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎÌ¾ÅÙ¤âÄã¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤³¤½Á´¤Æ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Í¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤Î½éÀï¡¢¤¿¤À¤Î1»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¿Í2¿Í¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤Î¤¬¡¢¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¿¤Á¡£½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¤Ï¡¢ºò´ü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂç¤¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£º£´ü¤ÏÈÔ²ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÆ¨¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙÂ¸ºß´¶¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤É¤³¤í¤«Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÂ÷¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÂ¿°æ¤¬¼«¤éÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£
¡¡TEMAÍëÅÅ¤ÏÁ°Æü¤ËÂ³¤¯»î¹ç¡£À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀ¥¸Í·§¤È¤·¤Æ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇ¹â¤Î¡Ü170.7¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÎÏ¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¼¨¤·¤¿¡£Â¿°æ¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤·¤ÆÊþÍ§¡£¼ã¼êÂæÆ¬¤ÎÇÈ¤ËµÕ¤é¤¤¡¢¤à¤·¤íÆ§¤ßÂæ¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú9·î19ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë¸Ä¿Í11°Ì¡¡¡Þ0.0
KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í11°Ì¡¡¡Þ0.0
½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¸Ä¿Í11°Ì¡¡¡Þ0.0
TEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í11°Ì¡¡¡Þ0.0
¡Ú9·î18Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¡Ü87.7¡Ê2/120¡Ë
2°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü57.9¡Ê2/120¡Ë
3°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü56.5¡Ê4/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü37.4¡Ê2/120¡Ë
5°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü14.1¡Ê4/120¡Ë
6°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥2.5¡Ê2/120¡Ë
7°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¢¥10.9¡Ê2/120¡Ë
8°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥70.9¡Ê2/120¡Ë
9°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¢¥74.3¡Ê2/120¡Ë
10°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥95.0¡Ê2/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë