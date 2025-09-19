¡Ö¿»¿åÈï³²¤Î¼Ö ÀÇ¶â¤Ï´Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡©¡×·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Î¸ºÌÈ½ä¤ê¼«¼£ÂÎ¤Ç°ã¤¦ÂÐ±þ¤â
¡Ö¸©Ì±¤Î¥®¥â¥ó¡×º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÈïºÒ¤·¤¿¼Ö¡¢ÀÇ¶â¤Ï´Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡©¡×
¡Ê±ÊÅçÍ³ºÚ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëJAF¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Ç¿»¿å¤·¤¿¼Ö¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó2700·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¿»¿å¤·¤Æ¼Ö¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëµßºÑÁ¼ÃÖ¤¬¡Ø¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Î¸ºÌÈ¡Ù¡£¤Ä¤Þ¤ê¼«Æ°¼ÖÀÇ¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÇ¼ÀÇ¸å¤ËÈïºÒ¤·¤¿¼Ö¤ÎÀÇ¶â¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ´Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡ÖÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¤Ï·§ËÜ¸©¡×¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï³Æ»ÔÄ®Â¼¡×¤¬²ÝÀÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¤Î²ÝÀÇ¤ò¤¹¤ë·§ËÜ¸©¤Ï¡¢ÈïºÒ¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Á´³ÛÌÈ½ü¤¹¤ë¤È¾òÎã¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¼ÉÕºÑ¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Ç¤â900·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ï»þÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
――¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Ï·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÈïºÒ¤·¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµß¤ï¤ì¤ëÂÐ±þ¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¤Ë²ÝÀÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï³Æ»ÔÄ®Â¼¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤Î14¤Î»Ô¤Ç¡¢¸ºÌÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾òÎã¤äµ¬Â§¤ÇÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¡¦¹ç»Ö»Ô¡¦µÆÃÓ»Ô¡¦»³¼¯»Ô¤Î4¤Ä¤Î»Ô¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤ÇÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¤âÀÇ¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ç»Ö»Ô¤ÈµÆÃÓ»Ô¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¤È»³¼¯»Ô¤Ï¡Ä
´ü´ÖÆâ¤Ë¿½ÀÁ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÇ¶â¤¬´Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤êº£²ó¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Ï¡¢5·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¥ëー¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
――³Æ»ÔÄ®Â¼¤ÇÂÐ±þ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÉÔ¸øÊ¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡Ä
¡Ê±ÊÅç¡Ë¤µ¤é¤Ë¤³¤Î4¤Ä¤Î»Ô¤ò½ü¤¯10¤Î»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸ºÌÈ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¾òÎã¤äµ¬Â§¤ÇÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿È¬Âå»Ô¤ä¾åÅ·Áð»Ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¾òÎã¤äµ¬Â§¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
º£²óÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿È¬Âå»Ô¤Ç¤Ï·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Î¸ºÌÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¡Ö·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ò´ÔÉÕ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â¾¤ÎÀÇ¶â¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯¤Î¾õ¶·¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÎ§¤ÎÂÐ±þ¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£°ìÅÙ¡¢¸ºÌÈ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£