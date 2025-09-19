¤¢¤¹¡Ê20Æü¡ËÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤ÎÍ½ÁÛ¡¡ËÌÆüËÜ¡¦ËÌÎ¦¤Ï21Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ÂæÉ÷17¹æ¤Ï20Æü¤Ë¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«ÄÌ¤·¡¡ÂæÉ÷18¹æ¡¦19¹æ¤ÏÆüËÜÎóÅç¤«¤éÎ¥¤ì¤¿³¤¾å¤ò¿Ê¤àÍ½ÁÛ
¤¢¤¹20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤
¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤ÆÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤Î¿á¤¯½ê¤¬¤¢¤ê¸òÄÌ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸òÄÌ¾ðÊó¤â¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Í½ÁÛºÇÄãµ¤²¹
ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï15¡î¤ò²¼²ó¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤Ï20¡îÁ°¸å¤Ç¡¢Ä«¤ÏÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçºå¤äÊ¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¡¢ÆáÇÆ¤Ï25¡î°Ê¾å¤ÎÇ®ÂÓÌë¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
ËÌÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï30¡î¤ò²¼²ó¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤Ï30¡î¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¥à¥·¥à¥·¤È¤·¤¿ÂÎ´¶¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç¤ÈÆáÇÆ¤Ï33¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤¹¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡¡§22¡î¡¡¶üÏ©¡¡¡§22¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§26¡î¡¡À¹²¬¡¡¡§20¡î
ÀçÂæ¡¡¡§24¡î¡¡¿·³ã¡¡¡§28¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§26¡î¡¡¶âÂô¡¡¡§32¡î
Ì¾¸Å²°¡§29¡î¡¡Åìµþ¡¡¡§26¡î
Âçºå¡¡¡§32¡î¡¡²¬»³¡¡¡§32¡î
¹Åç¡¡¡§29¡î¡¡¾¾¹¾¡¡¡§29¡î
¹âÃÎ¡¡¡§31¡î¡¡Ê¡²¬¡¡¡§31¡î
¼¯»ùÅç¡§33¡î¡¡ÆáÇÆ¡¡¡§33¡î
¡Ú24»þ´ÖÍ½ÁÛ¹ß¿åÎÌ¡ÛÂ¿¤¤½ê
20Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ¼Êý¡Á21Æü¡ÊÆü¡ËÍ¼Êý
¡¦ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡§150¥ß¥ê
¡¦ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡§100¥ß¥ê
¡¦ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡¡§100¥ß¥ê
¡ÚÍ½ÁÛºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë¡Û
20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á21Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡§25¥á¡¼¥È¥ë¡Ê35¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¦ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡§23¥á¡¼¥È¥ë¡Ê35¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡ÚÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¡Û
20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á21Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡§5¥á¡¼¥È¥ë
¡¦ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡§4¥á¡¼¥È¥ë
¢£ÂæÉ÷17¹æ¡¦18¹æ¡¦19¹æ
ÂæÉ÷17¹æ¤Ï¡¢20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏÂçÎ¦¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷18¹æ¡¦19¹æ¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÆüËÜÎóÅç¤«¤éÎ¥¤ì¤¿³¤¾å¤ò¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æì¤ÏÂæÉ÷18¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç21Æü¡ÊÆü¡Ë¤´¤í¤«¤é¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷19¹æ¤Ïº£¸åÆüËÜÎóÅç¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¿ÊÏ©¤ØÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤ºÇ¿·¾ðÊó¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£