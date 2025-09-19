¶â»ÒÈ»Ìé¡¡Ç°´ê¤Î¼ç±é¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÉñÂæ³«Ëë¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶â»ÒÈ»Ìé¡Ê25¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÇîÉÊ´Û·à¾ì¤Ç¤³¤ÎÆü½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¼ç±éÉñÂæ¡ÖTHE¡¡MOUSETRAP¡×¤ÎÄÌ¤··Î¸Å¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡±Ñºî²È¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤ÎÌ¾ºî¤ÎÉñÂæÈÇ¡£1952Ç¯¤Î½é±é¤«¤éÄÌ»»3Ëü²ó°Ê¾å¾å±é¤µ¤ì¡¢¥®¥Í¥¹µÏ¿¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇÄ¹¤Î¥í¥ó¥°¥é¥óºîÉÊ¡£¿áÀã¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°³¦¤«¤éÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿»³Áñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤½¤³¤Çµ¯¤³¤ë»¦¿Í»ö·ï¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤È¶ÛÇ÷¤·¤¿¿´ÍýÀï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âç¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¹¥¤¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶â»Ò¡£³«Ëë¤ò¹µ¤¨¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡Ö¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤ò¤³¤ÎÀèÇÚÊý¤È°ì½ï¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¶¦±é¤ÎÅ·²Ú¤¨¤Þ¡¢ÉÙ±ÊÍ¦Ìé¡¢ÀÐ³ÀÍ¤Ëá¡¢¸Å»³·ûÂÀÏº¡¢²¢¤Ê¤Ä¤¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢¹È¤æ¤º¤ë¡¢±é½Ð¤ÎÌîºä¼Â»á¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Æ±½ê¤Ç28Æü¤Þ¤Ç¡£