¡¡6ÃË7½÷15¿Í¤ÎÂç²ÈÂ²¡Ö¤¦¤ë¤·¤ä¤Þ²È¡×¤ÎÊì¿Æ¡¦²Â·î¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬18Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤Ëºî¤Ã¤¿¡¢´ÊÃ±¡¦»þÃ»¤Ê¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û50¸Ä¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî
¡¡3Çñ4Æü¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢Éã¿Æ¡¦µü¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ëºî¤Ã¤¿50¸Ä¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤Ê¤É¡¢Âç²ÈÂ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ°²è¤òYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¦¤ë¤·¤ä¤Þ²È¡£
²Â·î¤µ¤ó¤Î¼êºî¤êÊÛÅö
¡¡Êì¿Æ¤Î²Â·î¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î»°ÃË¡¦Íþ¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»ÍÃË¡¦ÎÜ¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»°½÷¡¦Èþ¿´¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¡¢3¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢18Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤â¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤ËÅÐ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ÏÄ«Îý¤ÇÁáÄ«¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¤ªÊÛÅöÌµ¤·¤Ç¡¢½÷»Ò¤À¤±¤ªÊÛÅö¤Ç¥µ¥é¥À¤¦¤É¤ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ç¤Æ¶ñ¤ò¤Î¤»¤ë¤À¤±¤Î»þÃ» ´ÊÃ±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢2¤Ä¤Î¥µ¥é¥À¤¦¤É¤óÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë